Пенсії в Україні: як неоформленому працівнику повернути стаж

Жінка похилого віку, підрахунки в офісі. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські працівники мають право для своєї майбутньої пенсії вимагати встановлення факту трудових відносин за період нелегальної роботи, зобов’язати роботодавця сплатити Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і повернути втрачені роки страхового стажу. Для цього необхідно самостійно інціювати відповідний механізм.

Про це розповіли у пресцентрі Державної служби з питань праці, інформують Новини.LIVE.

Як діяти працівнику для відновлення стажу для пенсії

У Держпраці пояснили, як діяти неоформленим працівникам у бажанні повернути право на стаж за відпрацьовані роки.

У відомстві зауважують, що у 2026 році в Україні проблема нелегальної зайнятості лишається надалі актуальною, а її наслідки є негативними для працівників, адже позбавлені низки гарантій. Йдеться про:

страховий стаж;

соціальні виплати;

лікарняні;

відпустки;

пенсійні права.

Водночас, норми українського законодавства надають механізм, що дає змогу офіційно підтвердити періоди роботи та повернути невраховані роки стажу, навіть якщо роботодавці не укладали трудові договори та не сплачували ЄСВ.

Читайте також:

Згідно зі ст. 232 Кодексу законів про працю (КЗпП), працівники мають право подати до суду позов з проханням:

визнати факт трудових відносин;

встановити період фактичної роботи;

зобов’язати компанію оформити трудові відносини;

змусити роботодавця внести дані до трудової книжки.

Українські суди розглядають спори з питань встановлення факту роботи працівника, з яким не було укладено трудовий договір.

Що зміниться для працівника за позитивного рішення

Як прописано у ст. 235 КЗпП, у разі встановлення фактичної роботи без укладеного договору суд зобов'яже визнання трудових відносин та встановлення точного періоду роботи (місяці/роки).

Також роботодавець має виконати зобов’язання щодо:

Внесення записів до трудової книжки та кадрової документації; Нарахування і виплати зарплати не нижче середньої по області за певним видом економічної діяльності, незалежно від того, яка насправді була зарплата; Сплати податку на доходи фізосіб; Нарахування Єдиного соціального внеску за весь період роботи.

Саме ЄСВ забезпечить зарахування втраченого стажу за весь встановлений судом час для права на майбутню пенсію. Таким чином, працівник офіційно зможе повернути повний стаж, навіть якщо компанія не оформляла та не платила внески.

Водночас Держпраці встановити факт трудових відносин без суду не може. Відомство наділене тільки функціями щодо:

проведення перевірки (за умови допуску роботодавцем);

складення актів;

винесення приписів про усунення порушень.

Тому звернення неоформленого працівника до суду для відновлення справедливості у цьому питанні є обов'язковим, адже саме він має право:

встановлювати факти трудових відносин;

визначати періоди роботи;

зобов’язувати сплачувати ЄСВ;

забезпечувати зарахування стажу до ПФУ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у серпні деяким категоріям пенсіонерів нарахують допомогу до Дня Незалежності. Сума доплати буде становити 450 грн — 3 100 грн. Розмір виплати буде залежати від статусу одержувача. Зокрема, гроші нададуть згідно із законом "Про жертви нацистських переслідувань".

Ще Новини.LIVE розповідали, кому можуть нарахувати пенсійну виплату у розмірі 20 650 грн у липні. Підвищені виплати передбачені для осіб зі статусом учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з нею. Така сума надається з урахуванням усіх надбавок та підвищень для осіб з інвалідністю першої групи.