ПФУ имеет право приостановить выплаты: за что украинцев могут лишить пенсии по инвалидности

Человек в инвалидной коляске, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если из-за серьезных проблем со здоровьем человек полностью или частично теряет возможность работать и обеспечивать себя, он имеет право на пенсию по инвалидности. Однако зачастую выплаты назначаются не навсегда и сопровождаются определенными условиями. Если случайно их нарушить, Пенсионный фонд может приостановить выплату пособия или вообще его отменить.

Когда именно люди с инвалидностью рискуют остаться без денег, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Чаще всего неприятности случаются тогда, когда человек вовремя не приходит к врачам на повторную комиссию.

Если статус инвалидности был присвоен на определенный срок, его необходимо регулярно подтверждать. То есть снова проходить осмотр у врачей в установленный срок.

Если же проигнорировать дату и без уважительной причины не явиться на повторный осмотр, Пенсионный фонд может приостановить выплаты.

Также выплаты прекратятся, если после очередного визита к врачам выяснится, что здоровье улучшилось. Когда врачи видят, что человек выздоровел и снова может работать, оснований для выплат больше нет.

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Но известно о важном исключении — людям, уже достигшим пенсионного возраста, назначают пенсию бессрочно. Поэтому им больше не нужно бегать по кабинетам и доказывать проблемы со здоровьем.

За какие ошибки в документах отменят выплаты

Пенсионный фонд регулярно проверяет документы, на основании которых была назначена пенсия. Если в ходе такой проверки обнаружат мошенничество, существенные ошибки или фиктивные справки, решение о выплатах быстро пересмотрят или вообще аннулируют.

Чтобы избежать этих проблем, при оформлении необходимо предоставить полный пакет документов, в частности:

заявление;

паспорт или вид на жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие страховой стаж;

заключение экспертной комиссии об установлении инвалидности.

Для военнослужащих дополнительно могут потребоваться больничный лист или справка военно-медицинской комиссии.

Как влияет страховой стаж

Чтобы назначили пенсию по инвалидности, необходимо накопить минимальный страховой стаж. Его продолжительность не одинакова для всех — она зависит от возраста, в котором человеку поставили диагноз, и от конкретной группы инвалидности.

Отдельные льготные условия действуют для неработающих граждан со второй группой инвалидности. Такие люди могут получать деньги в полном размере пенсии по возрасту.

Однако для этого тоже придется подтвердить достаточный стаж: женщинам необходимо иметь от 20 до 25 лет официальной работы, а мужчинам — от 25 до 30 лет.

Если необходимого стажа нет, такую пенсию могут не назначить или пересмотреть её размер.

Что делать, если пенсию отменили

Если человек считает, что Пенсионный фонд незаконно прекратил выплаты, можно обжаловать такое решение.

Сначала нужно обратиться с жалобой в вышестоящий орган Пенсионного фонда и попросить пересмотреть решение.

Если же это не поможет, следующий шаг — обращение в административный суд. Если суд установит нарушение закона, Пенсионный фонд будет вынужден отменить свое решение и вернуть все невыплаченные деньги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут получить к Дню Независимости Украины дополнительные выплаты. Размер помощи будет зависеть от статуса получателя и составит от 450 до 3 100 гривен. Части граждан средства поступят автоматически вместе с пенсией, а некоторым нужно будет самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые военные пенсионеры могут получить дополнительную надбавку к своим выплатам. Речь идет о доплате к пенсии в размере около 1 290 гривен для тех, кто не работает и содержит нетрудоспособных родственников. Оформить дополнительные деньги можно через Пенсионный фонд, предоставив необходимые документы.