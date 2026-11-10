Людина тримає в руці польські злоті. Фото: Pixabay

У Польщі громадяни можуть зберігати вдома будь-яку суму готівки, оскільки законодавство не встановлює обмежень на такі заощадження. Проте під час внесення великих сум на банківський рахунок фінансові установи можуть перевірити їхнє походження. Водночас банки радять мати вдома певний запас грошей на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це розповіло видання InPoland, передають Новини.LIVE.

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Чи є обмеження на суму готівки вдома в Польщі

У Польщі немає законодавчого обмеження на кількість грошей, які людина може зберігати вдома. Громадяни самостійно вирішують, яку частину своїх заощаджень залишати поза банківськими картками.

Саме зберігання готівки вдома не порушує закон і не передбачає покарання. Водночас труднощі можуть виникнути, якщо власник вирішить внести накопичені гроші на банківський рахунок.

Коли банк може перевірити походження грошей

За правилами ЄС і польського законодавства щодо протидії відмиванню коштів банки повинні контролювати готівкові операції на суму понад 15 000 євро. Це приблизно 65 000 злотих.

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Під час таких операцій фінансова установа може попросити клієнта підтвердити законне походження коштів. Наприклад, якщо людина протягом 30 років регулярно відкладала частину зарплати, накопичивши десятки тисяч злотих, підтвердженням можуть стати податкові декларації.

Тому тим, хто зберігає значні суми готівки вдома, варто подбати про документи, які підтверджують джерело доходів.

Скільки готівки рекомендують тримати вдома

На тлі геополітичної нестабільності та можливих надзвичайних ситуацій європейські банки радять громадянам мати певний запас готівки. Він може знадобитися, якщо через кризу, зокрема збройний напад, перестануть працювати банківські системи або безготівкові платежі.

Національний банк Польщі не встановив конкретної суми, яку потрібно зберігати вдома. Водночас фінансові експерти рекомендують мати запас у кілька тисяч злотих.

Банки наголошують, що домашня готівка має бути резервом на випадок непередбачуваних обставин, а не основним способом зберігання довгострокових заощаджень.

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