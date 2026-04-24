Держборг України сягне 300 млрд доларів у 2027 році: Кущ пояснив, як країна розраховуватиметься з партнерами

Люди йдуть вулицею, купюри доларів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародні партнери продовжують забезпечувати Україну фінансовою допомогою. Так, у наступні 2 роки країна отримає від Європейського Союзу кредит у розмірі 90 млрд євро, який поділять на декілька кредитів для різних галузей економіки. Тож до кінця 2027 року державний борг України сягне 300 млрд доларів, тоді як зараз йдеться про суму у 200 млрд доларів — це майже 100% ВВП країни.

Про це сказав в етері проєкту "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Що не так із міжнародною підтримкою

Зважаючи на повномасштабну війну та постійну потребу у фінансах, Україна залучає допомогу у будь-якій формі: гранти це чи кредити. Та проблема у тому, що країна не вибудувала вивірену стратегію управління зовнішніми надходженнями. Тому, як зазначив Олексій Кущ, Міністерство фінансів поглинає будь-які доступні кошти.

"Таке враження, що наше Міністерство фінансів має задання просто взагалі вхопити якісь гроші. А в якому вигляді вони надаються? У вигляді грантів, кредитів — це вже взагалі нікого не стосується. Тому беруть все підряд", — сказав він.

Як Україна повертатиме держборг у 300 млрд доларів

Щодо державного боргу то, як підкреслив експерт, повернути його просто неможливо. Натомість Мінфін має зайняти жорстку позицію щодо списання щонайменше половини державного боргу. Однак Міністерство фінансів хронічно не може проводити перемовини щодо реструктуризації та списання державного боргу.

"Нам треба домовлятися безпосередньо про списання мінімум 50% боргу — відповідно до тих катастрофічних наслідків, які отримала наша економіка під час повномасштабної війни", — пояснив Кущ.

За словами експерта, така позиція зменшила б зовнішнє навантаження до 100 млрд доларів, а якщо врахувати внутрішні запозичення, то загальний борг був би на рівні 60% ВВП.

