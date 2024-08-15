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США оновить дизайн долара — які зміни чекають на американську валюту та коли

15 серпня 2024 14:37
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Дизайн долара змінять — що відомо
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Сполучені Штати Америки планують змінити дизайн банкнот долара в прагненні зменшити ризики підробок. Оновлення буде відбуватися поетапно з 2026 року.

Про це йдеться на порталі Бюро гравіювання та друку США.

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Детальніше про оновлення дизайну долара

Наразі банкноти долара США повинні відповідати різноманітним, специфічним вимогам. Це включає автентифікацію та запобігання підробці через численні рівні відкритих і прихованих засобів захисту. Долар також повинен бути сумісний з пристроями для обробки банкнот, які використовуються торговцями, комерційними банками та центробанками.

Однак центробанк США періодично оновлює дизайн банкнот долара, щоб посилити їхню безпеку. Основною метою цих змін є підвищення стійкості купюр до нових і все більш витончених методів підробки. До того ж ретельна інтеграція ексклюзивних функцій безпеки є критично важливою основою для досягнення таких цілей:

  • зберігання готівки у безпеці;
  • захист та забезпечення стабільності економіки США, яка є першою у світі.

Коли США будуть змінювати дизайн долара

У зв'язку з цим Федеральний резерв має графік оновлення дизайну банкнот долара:

  • 10 доларів — 2026 рік;
  • 50 доларів — 2028 рік;
  • 20 доларів — 2030 рік;
  • 5 доларів — 2032 рік;
  • 100 доларів — 2034 рік.

Купюри долара будуть оновлюватися в цій послідовності, щоб зменшити ризики та посилити боротьбу з підробками.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на українському ринку зростає кількість фальшивих грошей в національній та іноземній валюті. За результатом першого півріччя таких купюр побільшало на 62% проти показника минулого року.

Ми також повідомляли, що українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше — американської валюти.

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