Дизайн долара змінять — що відомо

США оновить дизайн долара — які зміни чекають на американську валюту та коли
Сполучені Штати Америки планують змінити дизайн банкнот долара в прагненні зменшити ризики підробок. Оновлення буде відбуватися поетапно з 2026 року.
Про це йдеться на порталі Бюро гравіювання та друку США.
Детальніше про оновлення дизайну долара
Наразі банкноти долара США повинні відповідати різноманітним, специфічним вимогам. Це включає автентифікацію та запобігання підробці через численні рівні відкритих і прихованих засобів захисту. Долар також повинен бути сумісний з пристроями для обробки банкнот, які використовуються торговцями, комерційними банками та центробанками.
Однак центробанк США періодично оновлює дизайн банкнот долара, щоб посилити їхню безпеку. Основною метою цих змін є підвищення стійкості купюр до нових і все більш витончених методів підробки. До того ж ретельна інтеграція ексклюзивних функцій безпеки є критично важливою основою для досягнення таких цілей:
- зберігання готівки у безпеці;
- захист та забезпечення стабільності економіки США, яка є першою у світі.
Коли США будуть змінювати дизайн долара
У зв'язку з цим Федеральний резерв має графік оновлення дизайну банкнот долара:
- 10 доларів — 2026 рік;
- 50 доларів — 2028 рік;
- 20 доларів — 2030 рік;
- 5 доларів — 2032 рік;
- 100 доларів — 2034 рік.
Купюри долара будуть оновлюватися в цій послідовності, щоб зменшити ризики та посилити боротьбу з підробками.
Що ще треба знати
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