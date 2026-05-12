Субсидія на теплий сезон: ПФУ назвав причини, кому зменшать чи скасують допомогу

Пенсійний фонд України (ПФУ) назвав причини, кому зменшать чи скасують житлову субсидію на теплий сезон. У 2026 році діють суворі правила щодо призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Причини, кому зменшать чи скасують субсидію на літо

За даними Пенсійного фонду, на неопалювальний сезон субсидію можуть призначити громадянам, дохід яких не дозволяє самостійно оплачувати послуги ЖКГ. Йдеться як про громадян України, так і іноземців чи осіб без громадянства, які легально перебувають на території України та мешкають у багатоквартирних чи приватних будинках.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №848, житлову субсидію не призначають, якщо:

розмір площі житла більш ніж 130 кв. метрів для квартир у багатоповерхівці, 230 кв. метрів для приватних будинків;

заявник або члени домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначають субсидію, має транспорт, з року випуску якого минуло менш ніж п’ять років або більше одного транспорту засобу, якому менш ніж 15 років;

в родині є члени домогосподарства, які:

досягли повноліття віку і в них відсутні доходи, які враховуються під час призначення субсидії;

нарахований середньомісячний дохід менший за мінімальну зарплату, встановлену на початок періоду, за який враховують доходи для призначення субсидії;

ними не сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування у мінімальному розмірі сумарно протягом трьох місяців у час, за який враховують дохід для надання субсидії;

перебували за межами країни сукупно понад 60 днів (окрім службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до трьох років);

заявник або член родини протягом 12 місяців перед зверненням зробив покупку за понад 100 тис. грн (земельна ділянка, квартира, будинок, нерухоме майно, транспорт, цінні папери та інші фінансові інструменти, віртуальні активи);

є борг за житлово-комунальні послуги, загальна сума якого перевищує 680 грн;

громадянин не повернув надміру виплачену субсидію за попередні періоди;

у складі домогосподарства є особи, які мають борг за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;

у домогосподарства є у власності більш ніж одне житлове приміщення (квартира, будинок);

є на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн;

будь-хто зі складу родини протягом 12 місяців перед зверненням здійснив операції з купівлі валюти, а також банківських металів на понад 50 тис. грн;

родина тимчасово здає в оренду житло внутрішньо переміщеній особі, яка має субсидію на оплату вартості або частини вартості найму приміщення.

Який вплив має дохід домогосподарства на розмір субсидії

Також розмір субсидії можуть переглянути в бік зменшення за результатами автоматичного перерахунку у випадку збільшення середньомісячного загального доходу домогосподарства на понад 50%.

ПФУ для розрахунку субсидії враховує середньомісячний сукупний дохід за такі періоди:

за третій та четвертий квартали попереднього календарного року, якщо субсидію призначають з початку неопалювального сезону;

за другий та третій квартали поточного календарного року, якщо субсидію призначають з початку опалювального сезону;

за два квартали перед місяцем звернення за субсидією у разі, коли її призначають не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Для пенсіонерів у разі призначення субсидії з початку неопалювального сезону — доходи у вигляді пенсії враховують в розмірі пенсії за березень.

