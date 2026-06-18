Нафтогаз попередив про зміни: що варто знати клієнтам

Платіжки, Нафтогаз. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розширила можливості у здійсненні операцій для своїх клієнтів. Йдеться про змогу скористатися додатковими послугами, пов’язаними з газопостачанням, у відділеннях мережі "Нової пошти".

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу NovaPay.

Що змінилося для клієнтів Нафтогазу у червні

Як зазначається, ГК "Нафтогаз України" та NovaPay зробили більш доступними клієнтські сервіси. Віднині у низці відділень Нової пошти клієнтам компанії будуть надавати додаткові послуги, що пов’язані з газопостачанням.

Громадянам можна скористатися такими новими послугами:

Актуалізувати дані — йдеться про можливість змінити на актуальні: прізвище, номер телефону, адресу е-пошти, паспортні дані. Також можна буде уточнити невідповідності у відомостях, вказані в особовому рахунку/договорі; Написати заяву на зміну власника особового рахунку — йдеться про сервіс для нових власників житла, які купили нерухомість, перейшла у спадок або в дарунок та потрібне переоформлення договірних відносин.

Як пояснили у компанії, на такі послуги спостерігається великий запит клієнтів. Тепер простими та доступними сервісами можна скористатися на пошті.

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"NovaPay разом із партнерами розширює перелік послуг, які можна отримати у відділеннях Нової пошти. Для багатьох людей це можливість вирішити важливі побутові питання швидко, без додаткових поїздок та черг", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у понад 1 500 відділеннях мережі "Нової пошти" надалі доступні ключові послуги:

зміна постачальника газу;

можливість подачі заявку на нове приєднання;

змога отримати акт звірки;

оформити довідку про відсутність боргу.

Які ще можливості доступні клієнтам Нафтогазу

Окрім того, найбільший постачальник природного газу для населення в Україні повідомив, що деякими послугами громадяни можуть скористатися дистанційно, не виходячи з дому. Це стало можливо завдяки сервісу "Куб", запровадженому цього року.

Там зауважили, що застосунок дозволяє не тільки розраховуватися за газ, а й миттєво оформити потрібні документи щодо рахунків. Зокрема, у ньому можна отримати:

акт звірки;

довідку на пільгу чи субсидію;

підтвердження про відсутність боргів.

Також у "Кубі" можна пройти спеціальний тест та перевірити можливість оформлення субсидії. Така послуга доступна за такими пунктами:

послуги;

пільги та субсидії;

тест на субсидію.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз може нарахувати більші суми в квитанціях за газ. У газопостачальній компанії пояснили від чого залежить правильність цифр у платіжках. Йдеться про дотримання вимоги регулярної та вчасної передачі інформації з лічильників щодо використаного ресурсу.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках Нафтогаз не стягує плату за доставку газу. Під час воєнного стану громадяни можуть не платити за цю послугу виключно на основі відмови від неї. Тобто клієнт має звернутися до оператора для від'єднання свого будинку від газорозподільної мережі.