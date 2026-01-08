Оплата рахунків за газ — клієнтам Нафтогазу пропонують вигідний варіант

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз України" нагадали про програму "Національного кешбеку", завдяки якій можна суттєво заощадити на оплаті житлово-комунальних послуг. Зокрема, взимку є можливість оплатити рахунки за природний газ цими коштами.

Про умови оплати розповів пресцентр ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

Які умови програми "Нацкешбек"

У січні 2026 року продовжує діяти програма "Національний кешбек", яку уряд запровадив понад рік тому. Завдяки такій ініціативі українські виробники отримають підтримку, адже громадян заохочують купувати товари вітчизняного виробництва тим, що за них повертається кешбек.

Оскільки за кожен товар надають 10% кешбеку, то можна накопичувати гроші. Максимально за місяць можуть компенсувати до 3 тис. грн.

Для того, щоб долучитися до програми та почати накопичувати кешбек, необхідно виконати кілька кроків. Вони складаються з:

Відкриття спеціальної віртуальної картки в застосунку, або фізичної — у відділенні банку; Прив’язання картки до купівлі товарів та розрахунок нею; Купівлі товарів українського виробництва та одержання щоразу по 10% на сперахунок.

Отриманий кешбек на спецрахунок можна буде використати на оплату комунальних послуг.

Як оплатити газ коштами нацкешбеку

Для того, щоб оплатити природний газ кешбеком, клієнти повинні дотриматися інструкції:

пройти авторизацію у кабінеті споживача на сайті/застосунку постачальника газу;

обрати опцію оплати "Національний кешбек";

підтвердити списання накопичених коштів зі спеціального рахунку.

Робити розрахунок необхідно до 25 числа щомісяця через будь-який доступний канал:

мобільний застосунок "Куб";

особистий кабінет;

чат-боти GASUA у Viber/Telegram;

на сайті gas.ua без реєстрації (або особовим рахунком, або адресою).

"Використайте національний кешбек для оплати спожитого газу — швидко й без зайвих клопотів. Розрахуватися можна через: мобільний застосунок Куб, особистий кабінет my.gas.ua, чат-бот GASUA у Viber чи Telegram, сайт gas.ua — навіть без реєстрації (за особовим рахунком або адресою). Зручно, коли державна підтримка працює на щоденні потреби. А якщо ви ще не оформили картку "Національний кешбек" — саме час це зробити", — йдеться у повідоменні.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році зріс тариф на розподіл газу за рішенням Нацкомісії щодо тарифів. Воно торкнулося непобутових споживачів.

Ще повідомляли, що Нафтогаз дає можливість клієнтам отримати довідку про відсутність боргу онлайн. Вона можна знадобитися під час оформлення субсидії.