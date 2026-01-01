Розрахунок за газ — кому надійде третя квитанція у січні 2026 року

Гроші та комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року деяким громадянам доведеться заплатити більше за природний газ, попри незмінність загального тарифу на блакитне паливо. Частині споживачів надійде третя платіжка за послугу здійснення технічного обслуговування мереж.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на наказ №292 Міністерства енергетики.

Кому надійде третя квитанція за газ у січні

Згідно з наказом, у січні рахунки за техобслуговування надійдуть тим мешканцям багатоквартирних будинків, де газовики здійснили відповідні роботи у грудні 2025 року. Загалом таку платіжку слід чекати раз на три чи п’ять років, залежно від віку будинку та газових мереж:

якщо вік будинку перевищує 25 років — раз на три роки;

якщо менш ніж 25 років — один раз на п’ять років.

Сума в третій платіжці буде сумарною вартістю за роботи, виконані у багатоповерхівці, розділеною на кількість жителів у ньому, окрім тих, хто не використовує газ.

Зокрема, у жителів одного будинку будуть вказані однакові суми в платіжках, проте в іншому будинку по тій же вулиці та навіть схожому зовні може бути інший платіж. Причиною є те, що на кінцеву суму впливатимуть й інші фактори. Йдеться про:

Наявну кількість квартир у конкретному будинку; Число газових стояків на об'єкті; Довжину газопроводів спільної сумісної власності; Число запірних пристроїв; Дистанцію від найближчого газового господарства до будівлі.

За даними київської філії компанії "Газорозподільні мережі України", цьогоріч вартість мала широкий діапазон: мінімально така послуга коштувала понад 100 грн, а максимально — більш ніж 1 тис. грн. Приблизно такі ж суми були вказані й для інших областей.

Графіки здійснення перевірок регіональні філії "Газмереж" розміщують на своїх сайтах.

Що буде з цінами на блакитне паливо у січні

Як запевнили в уряді та в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", у січні 2026 року тариф на газ не зміниться, для більшості (за річним тарифом) становитиме 7,96 грн за куб. м.

Таким чином вартість надалі перебуватиме на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року. В країні діє мораторій на підвищення цін на газ упродовж дії воєнного стану та ще шести місяців після місяця, коли його припинять чи скасують.

Постановою НКРЕКП №2163 зміняться тарифи на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів:

на період з 1 січня до 31 березня 2026 року (включно) тариф на послуги розподілу газу становитиме 1,69 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ);

з 1 квітня 2026 року тариф на доставку газу становитиме 1,99 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ).

Тариф на доставку для населення залишиться незмінним упродовж дії воєнного стану та пів року після нього.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть змінити підхід до оплати деяких комунпослуг. Відповідний законопроєкт №14329 зареєстрували у Верховній Раді.

Також ми розповідали, що в ГК "Нафтогаз України" повідомили клієнтам, навіщо необхідно пройти процедуру з актуалізації даних. Там наголосили, що йдеться про необхідну умову для якісного обслуговування.