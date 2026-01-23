Грошове забезпечення військових і зарплати цивільних в Україні — чому ці цифри викликають запитання

Військові йдуть дорогою. Фото: Генштаб, Telegram

У Державному бюджеті на 2026 рік український уряд заклав підвищення більшості соціальних стандартів. Йдеться зокрема про мінімальну зарплату, прожитковий мінімум, соціальні виплати та інші показники, від яких безпосередньо залежать доходи цивільних українців. Водночас у бюджетних планах не передбачено підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, що викликало хвилю обурення як з боку захисників, так і з боку звичайних громадян.

Скільки отримують військовослужбовці

Мінімальне грошове забезпечення захисників, які проходять службу на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, у 2026 році становить 20 130 грн. Цей показник не переглядали з лютого 2023 року.

Військові, які проходять службу в Силах спеціальних операцій, Десантно-штурмових військах, Морській піхоті Військово-морських сил та інших підрозділах із підвищеним рівнем ризику, мають трохи вищі оклади.

Крім основного окладу, військовослужбовці можуть отримувати доплати. Як йдеться на сайті Міноборони, це такі суми:

100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях;

50 000 грн — для штабних підрозділів, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення;

30 000 грн — захисникам, які виконують спеціальні завдання згідно з бойовими наказами (логісти, розмінування, підготовка, протиповітряне прикриття тощо).

Важливо зазначити, що зазначена грошова винагорода нараховується не фіксованою сумою, а залежно від фактичної кількості днів безпосередньої участі в бойових діях або перебування на передовій.

З цієї суми військовий має не лише утримувати родину, а й, як правило, платити за оренду житла (на прифронтових територіях ціни на квартири й будинки подекуди перевищують кілька десятків тисяч гривень), за той же зв'язок через Starlink, ремонтувати службовий автомобіль, купувати одяг, необхідне спорядження, обладнання тощо.

До того ж військовослужбовці, яких вивели на відновлення, відправили на навчання чи у відпустку, отримують за цей період "голі" оклади. Тобто на суму трохи більш як 20 000 грн вони мають забезпечувати себе і сім'ю.

На тлі того, що посадові оклади військовослужбовців уже третій рік поспіль залишаються без перегляду, доходи цивільних працівників в Україні поступово зростають.

Підвищення мінімалки, окладів у бюджетній сфері та загальна адаптація ринку праці до інфляційних процесів призводять до збільшення зарплат в усіх галузях.

У результаті фінансовий розрив між грошовим забезпеченням військових і доходами цивільних дедалі більше поглиблюється, попри різницю в умовах праці та рівні відповідальності.

Скільки в середньому отримують цивільні українці

Середня зарплата в Україні станом на січень 2026 року становить 27 500 грн. За рік вона зросла на 22%. Про це свідчать дані на спеціалізованому порталі Work.ua.

Для наочності ми також зіставили середні заробітні плати у сферах, які формально дотичні до сектору безпеки й оборони, однак за рівнем ризику, навантаження та відповідальності не є співмірними зі службою на фронті.

Йдеться про доходи поліцейських, працівників служби безпеки та охоронців — професій, що мають елементи підвищеної відповідальності, але не передбачають постійної участі в бойових діях і загрози життю в умовах війни.

Так, поліцейський в Україні отримує на місяць в середньому 24 300 грн — зростання за рік складає 22%.

Фахівцям з безпеки (йдеться про інспекторів з охорони, співробітників служб безпеки компаній тощо) платять в середньому 21 000 грн на місяць, що на 37% більше, ніж у січні 2025 року.

Охоронці в супермаркетах, готелях, офісах, на підприємствах тощо отримують на місяць в середньому 19 400 грн. За рік їхні зарплати зросли на 29%.

Як змінилися доходи військових та цивільних за рік. Графіка: Новини.LIVE

Наведені цифри яскраво демонструють системний дисбаланс — тоді як зарплати у цивільному секторі стабільно зростають, грошове забезпечення військових фактично залишається "замороженим", попри значно вищі ризики та навантаження.

Така різниця дедалі гостріше ставить питання про справедливість бюджетних пріоритетів і необхідність перегляду підходів до грошового забезпечення тих, хто безпосередньо забезпечує безпеку країни.

