Україна
Виплати військовим на лікуванні — коли припиняють нарахування

Виплати військовим на лікуванні — коли припиняють нарахування

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 15:22
Виплати військовим під час лікування — з якого моменту припиняють нарахування
Військові на лікуванні. Фото: УНІАН

Реабілітація військовослужбовця після поранення або захворювання — це процес із чітко визначеними правовими рамками. Особливо багато питань виникає щодо виплат у цей період, особливо у випадках, коли перебування на лікуванні затягується на тривалий термін.

Новини.LIVE розповідають, з якого моменту виплати можуть припинити. 

Читайте також:

Які виплати належать військовим під час лікування

Захисники, які перебувають на лікуванні, як пише інформагенція Міноборони "АрміяInform", перші 4 місяці отримують грошове забезпечення за останніми займаними посадами. Якщо лікування перевищує цей термін, ГЗ нараховують лише на підставі висновку військово-лікарської комісії про продовження тривалого лікування.

Якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні через поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, то йому також мають виплачувати "бойові".

Коли виплати можуть припинити

У Волинському обласному ТЦК та СП наголосили, що чинні норми законодавства чітко обмежують строки лікування зі збереженням фінансового забезпечення. Зокрема, відповідно до частини 11 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців", максимальний термін безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні з виплатою грошового забезпечення становить один рік.

Після спливу цього 12-місячного періоду військова частина, як правило, зупиняє нарахування як основного грошового забезпечення, так і додаткових винагород.

Проте, якщо захисник продовжує лікування без актуального висновку ВЛК, військова частина може припинити виплати значно раніше.

Як підтвердити підстави для продовження виплат

Для цього треба пройти ВЛК й отримати висновок про необхідність продовження лікування. Направлення на проходження військово-лікарської комісії видають за зверненням:

  • командування в/ч (рапорт в  Армія+);
  • штатні ВЛК;
  • керівники ТЦК та СП;
  • начальник закладу охорони здоров'я, де військовий проходить лікування;
  • органи військового управління, прокуратури, слідчих або суду.

У разі безпідставного припинення виплат необхідно подати рапорт безпосередньому командиру. Якщо звернення ігнорується чи отримана відмова, єдиний шлях для розв'язання проблеми — позов до суду. 

Раніше ми розповідали, коли військовим нараховують оздоровчі виплати.

Також дізнавайтеся, які виплати отримують війська забезпечення.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
