Що буде з виплатами військовим у лютому — які суми нарахують та коли прийдуть гроші

Щомісяця українські захисники отримують грошове забезпечення. У Держбюджеті на 2026 рік не закладено збільшення виплат військовослужбовцям, тож поки вони отримуватимуть такі ж суми, як і торік.

Новини.LIVE розповідають, на яке грошове забезпечення можуть розраховувати захисники у лютому 2026 року.

Які суми військові отримають у лютому

Це залежить від багатьох факторів, як от звання, посада, вислуга років, місце несення та специфіка служби, складність виконуваних завдань тощо.

Мінімальний оклад військового встановлений ще на початку 2023 року й дотепер складає 20 130 грн. Це передбачено Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", а також постановою Кабінету Міністрів №704.

Остаточна сума може бути більшою залежно від роду військ. Наприклад, в ССО, ДШВ, Морській піхоті ВМС тощо оклади трохи вищі.

Крім основного грошового забезпечення, військовослужбовцям у лютому нарахують доплати:

30 000 грн — за виконання спеціальних завдань згідно з бойовими наказами (логістка, розмінування, ППО, наземна оборона об'єктів критичної інфраструктури);

50 000 — за виконання бойових завдань в складі органів військового управління, штабів і командування;

100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях на лінії розмежування та на тимчасово окупованій території.

Доплата не є фіксованою, а нараховується пропорційно за кожен день перебування на передовій або участі у бойових діях. Наприклад, якщо захисник пробув "на нулі" 15 днів, він отримає близько 50 000 доплати (100 000/30 * 15).

Крім того, деякі захисники отримають у лютому накопичувальну доплату — 70 000 грн за 30 днів перебування на передовій, а також оздоровчі, матеріальну допомогу, виплати за піднайом житла тощо.

В яких числах військовим перерахують гроші у лютому

Як повідомляється на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, грошове забезпечення захисникам виплачується до 20 числа поточного місяця за минулий.

Якщо до військової частини фінансування надійде пізніше цієї дати, гроші на картки військовослужбовцям мають перерахувати протягом трьох днів від дати отримання коштів військовою частиною.

Тобто виплати за січень мають надійти військовим до 20 лютого 2026 року. Якщо до цієї дати військові не отримають виплати, це не вважається затримкою.

