Пенсія у 12 800 грн: хто претендує на підвищену мінімальну виплату у травні

У травні 2026 року в Україні одразу кілька категорій громадян отримають гарантовані державою підвищені суми пенсій. Зокрема, за даними Пенсійного фонду, законодавство передбачає надання пенсійної виплати у 12 810 грн, що вище за середній розмір в країні, який дорівнює 7 236 грн.

Про те, кому передбачений особливий розмір пенсії, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому гарантують підвищену мінімальну пенсію у травні

Як зазначають у Пенсійному фонді, у 2026 році особливий підхід у наданні фінансової підтримки з боку держави передбачений для:

Непрацездатних громадян, які втратили рідних, що захищали країну від агресії РФ; Дітям загиблих військових, якщо їм замість пенсії передбачена держдопомога.

Цього року для таких категорій громадян підвищилась мінімальна пенсійна виплата. Якщо минулого року мінімально виплачували 8 000 грн, то навесні вже 12 810 грн.

Відповідну мінімальну пенсійну допомогу буде надано на кожного непрацездатного члена родини. Йдеться про батьків, дружину, чоловіка, а також одну дитину загиблого військового.

Окрім того, переглянули мінімальну суму виплат рідним загиблих військових, якщо пенсію призначено для двох і більше членів родини, окрім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка, а соцвиплату — від двох і більше дітей загиблих бійців.

Тепер мінімальна сума пенсійної допомоги становить 10 020 грн на кожну особу в родині. Минулого року для таких громадян надавали 6 100 грн.

Важливо те, що з весни 2027 року на гарантовані суми пенсійної допомоги для цих категорій громадян поширюватиметься щорічна індексація.

Як оформити підвищену пенсію та список документів

За інформацією ПФУ, для оформлення пенсійної виплати необхідно зібрати спеціальний пакет документів, зокрема, важливі докази підтвердження родинних зв'язків із загиблим захисником, і, право на відповідну державну підтримку. Йдеться про:

заяву з проханням призначити пенсію у разі втрати годувальника;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть військового;

довідку з військової частини, де ніс службу загиблий, витяг з наказу про обставини смерті;

документ, де буде вказаний склад родини/інші довідки з підтвердженням перебування на утриманні;

реквізити рахунку (IBAN).

У разі настання смерті у зв'язку з пораненням, контузією або каліцтвом під час бойових дій необхідно буде додати акт розслідування нещасного випадку.

Всі документи разом із заявою можна подати:

особисто у відділення Пенсійного фонду, Центр надання адмінпослуг;

через портал е-послуг ПФУ.

