Пенсії в Україні — що потрібно зробити до кінця березня, щоб не втратити гроші

Українські пенсіонери, які через певні обставини не змогли вчасно виконати вимогу Пенсійного фонду України (ПФУ) пройти ідентифікацію, мають це зробити до кінця березня 2026 року. Українцям пояснили, що треба зробити, щоб не втратити гроші.

Чому українці залишились без пенсій

Вимоги з ідентифікації та оголошення про відсутність виплат від РФ виставив ПФУ минулого року, однак не всі впорались з таким завданням.

Пенсії, виплату яких припинили у січні 2026 року, обіцяли поновити у лютому з компенсацією за пропущений час. Для цього громадяни мають подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Згідно з ухваленими змінами, нарахування пенсій для переселенців, біженців та громадян з окупованих територій відновили та продовжили до квітня 2026 року, термін подання обов’язкового повідомлення про неодержання виплат від Росії також продовжили.

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, нині близько 283 тис. українцям з числа внутрішньо переміщених осіб не нарахували пенсії, що було припинено через непроходження ідентифікації наприкінці минулого року.

Які дії мають виконати пенсіонери до кінця березня

Кабінет міністрів врахував складні умови на початку року у вигляді перебоїв з електропостачанням та інтернетом, що могло завадити пройти процедуру ідентифікації. Термін подання повідомлень про неотримання виплат від РФ продовжили до 1 квітня.

Громадянам доступні три способи проходження ідентифікації та декларування для збереження виплат:

Онлайн: Через портал е-послуг ПФУ, мобільний застосунок "Дія". Через телефон: Необхідно записатися на відеоконференцію з фахівцем ПФУ. Особисто: Громадяни можуть звернутися до банку, сервісного центру ПФУ або в консульство України за кордоном.

Що варто пенсіонерам зробити вже зараз

У ПФУ порадили пенсіонерам, які не отримали виплати у січні, самостійно перевірити статус фізичної ідентифікації та чи було повідомлено про неотримання пенсії від Росії. Переважно після виконання відповідних вимог виплати поновлюють без додаткових процедур.

Перевірити статус ідентифікації можна через онлайн-сервіс "Моя ідентифікація" на порталі е-послуг ПФУ або у застосунку "Пенсійний фонд".

У розділі "Моя ідентифікація" буде відображено дату останнього проходження та спосіб, як була проведена.

