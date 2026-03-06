Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Мінімальна пенсія у 4 200 грн — кому нарахують у березні

Мінімальна пенсія у 4 200 грн — кому нарахують у березні

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 06:10
Мінімальні пенсії в Україні — які держгарантії передбачені у березні
Жніка похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року пенсійні виплати громадян будуть проіндексовані для покриття зростання цін в країні, однак підвищення торкнеться виключно базового розміру, без доплат та надбавок. Також відомо, які будуть розміри мінімальних пенсій, гарантованих державою.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Читайте також:

Нюанси індексації пенсій українців

За даними ПФУ, пенсії громадян мають базовий розмір та несталу частину у вигляді різноманітних доплат: 

  • за понаднормовий страховий стаж;
  • доплати за вік;
  • виплат, що залежать від прожиткового мінімуму.

Правила індексації передбачають підвищення рівня з 1 березня саме базового розміру пенсій, не враховуючи несталої частини. 

Індексація пошириться на всіх пенсіонерів, окрім тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2025 році та на початку 2026-го. Перерахунок виплат здійснять автоматично, без жодних додаткових заяв.

Метою щорічної індексації є оновлення пенсійних виплат до рівня інфляції, що дозволить частково компенсувати підвищення цін та підтримати купівельну спроможність українців. Цього року відсоток підвищення становить 12%.
 
Переглянуть такі види пенсій:

  • за віком;
  • військові;
  • за інвалідністю;
  • через втрату годувальника;
  • інші спеціальні пенсії для експрацівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців, науковців.

Мінімальні гарантії для пенсіонерів

Згідно з урядовою постановою №236 від 25 лютого 2026 року, окремі категорії пенсіонерів будуть забезпечені додатковими гарантіями. Для них передбачені визначені розміри виплат. А саме:

  • для пенсіонерів віком від 65 років та тим, кому 80+, які не працюють і є повний стаж, гарантують суму у щонайменше 4 213 грн;
  • для осіб віком 70-80 років за таких же умов — мінімально 4 050 грн;
  • для осіб з інвалідністю I групи незалежно від віку та страхового стажу — щонайменше 3 725 грн.

Для таких категорій громадян визначені підвищені мінімальні рівні виплат, які діятимуть з березня.

Інший додатковий перерахунок виплат

Деякі українські громадяни також можуть звертатися до ПФУ за здійсненням індивідуального перерахунку пенсійних виплат, якщо для цього виникнуть підстави.

Так, це можливо у разі набуття статусу учасника бойових дій (УБД), встановлення групи інвалідності через війну або нагородження орденом, досягнення 80 років та потреби у постійному догляді. Пенсійний фонд на основі поданих заяв здійснить додаткові нарахування в рамках законодавства.

Раніше повідомлялося, що у березні 2026 року щорічний перерахунок пенсій торкнувся людей з інвалідністю. Відомо хто отримає 5 605 грн. 

Ще ми розповідали, що деяким людям похилого віку передбачені додаткові виплати до пенсій. Зокрема, українці можуть отримувати доплату у 20%. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації