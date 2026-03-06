Мінімальні пенсії в Україні — які держгарантії передбачені у березні

Жніка похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року пенсійні виплати громадян будуть проіндексовані для покриття зростання цін в країні, однак підвищення торкнеться виключно базового розміру, без доплат та надбавок. Також відомо, які будуть розміри мінімальних пенсій, гарантованих державою.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Нюанси індексації пенсій українців

За даними ПФУ, пенсії громадян мають базовий розмір та несталу частину у вигляді різноманітних доплат:

за понаднормовий страховий стаж;

доплати за вік;

виплат, що залежать від прожиткового мінімуму.

Правила індексації передбачають підвищення рівня з 1 березня саме базового розміру пенсій, не враховуючи несталої частини.

Індексація пошириться на всіх пенсіонерів, окрім тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2025 році та на початку 2026-го. Перерахунок виплат здійснять автоматично, без жодних додаткових заяв.

Метою щорічної індексації є оновлення пенсійних виплат до рівня інфляції, що дозволить частково компенсувати підвищення цін та підтримати купівельну спроможність українців. Цього року відсоток підвищення становить 12%.



Переглянуть такі види пенсій:

за віком;

військові;

за інвалідністю;

через втрату годувальника;

інші спеціальні пенсії для експрацівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців, науковців.

Мінімальні гарантії для пенсіонерів

Згідно з урядовою постановою №236 від 25 лютого 2026 року, окремі категорії пенсіонерів будуть забезпечені додатковими гарантіями. Для них передбачені визначені розміри виплат. А саме:

для пенсіонерів віком від 65 років та тим, кому 80+, які не працюють і є повний стаж, гарантують суму у щонайменше 4 213 грн;

для осіб віком 70-80 років за таких же умов — мінімально 4 050 грн;

для осіб з інвалідністю I групи незалежно від віку та страхового стажу — щонайменше 3 725 грн.

Для таких категорій громадян визначені підвищені мінімальні рівні виплат, які діятимуть з березня.

Інший додатковий перерахунок виплат

Деякі українські громадяни також можуть звертатися до ПФУ за здійсненням індивідуального перерахунку пенсійних виплат, якщо для цього виникнуть підстави.

Так, це можливо у разі набуття статусу учасника бойових дій (УБД), встановлення групи інвалідності через війну або нагородження орденом, досягнення 80 років та потреби у постійному догляді. Пенсійний фонд на основі поданих заяв здійснить додаткові нарахування в рамках законодавства.

