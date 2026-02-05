Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Понад 2,5 тис. грн до основної пенсії — хто має право

Понад 2,5 тис. грн до основної пенсії — хто має право

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 06:10
Доплати до пенсій у 2026 році — кому держава гарантує додаткові 2,5 тис. грн
Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

У 2026 році окремі категорії громадян мають право на спеціальні доплати до пенсій від держави. Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму розмір однієї з виплат зріс до понад 2,5 тис. грн на місяць.

Про особливості призначення відповідної доплати розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кому передбачена доплата до пенсії у понад 2,5 тис. грн

Згідно зі статтею 29 закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", спеціальна щомісячна доплата:

  • прив'язана до прожиткового мінімуму; 
  • встановлена у розмірі 2 595 грн щомісяця;
  • передбачена для пенсіонерів з окремих зон проживання.

Йдеться про доплату для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного відселення чи гарантованого добровільного переселення.

Цьогоріч право на відповідну надбавку мають громадяни, які проживали або працювали на вищевказаних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року. Окрім того, необхідно мати офіційний статус особи, що постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

"Установити, що у 2026 році доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв’язку з чим особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі 2595 гривень", — йдеться у статті.

Кому з пенсіонерів не призначають доплату

Згідно з нормами закону, доплата не передбачена для пенсіонерів, які після катастрофи на ЧАЕС виїхали із забруднених зон, та повернулися назад, а також тим, хто переїхав чи зареєструвався на цих територіях уже після аварії. 

Право на доплату за проживання не надається у разі працевлаштування (зайнятості) громадянина за межами зони безумовного (обов’язкового) відселення та зони гарантованого добровільного відселення, якщо це підтверджено даними Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Для оформлення надбавки потрібно підтвердити проживання в таких зонах. Якщо даних про адресу проживання немає в Єдиному демографічному реєстрі або в базі міграційної служби, тоді необхідно звернутися в орган реєстрації та подати особисті документи.

Для внесення даних про проживання можна звернутися в ЦНАП, сільську або селищну раду.

Потрібно взяти:

  • паспорт та дані про реєстрацію;
  • будинкову книгу;
  • інші документи з підтвердженням місця проживання.

Після цього треба подати заяву в ПФУ щодо нарахування доплати. 

За інформацією уряду, на радіаційно забруднених територіях проживають близько 105 тисяч пенсіонерів. Додатковий обсяг видатків бюджету на забезпечення підвищення виплат цьогоріч сягає 300 млн грн.

Раніше ми писали, що у 2026 році змінилися розміри мінімальних пенсій для частини громадян через зростання прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим дехто тепер отримує на 1,5 тис. грн більше. 

Також повідомлялося, що міністр соціальної політики Денис Улютін розповів, чому у 2026 році деяким пенсіонерам призупинили нарахування пенсійних виплат. Також відомо, як їх відновити. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації