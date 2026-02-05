Доплати до пенсій у 2026 році — кому держава гарантує додаткові 2,5 тис. грн

Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

У 2026 році окремі категорії громадян мають право на спеціальні доплати до пенсій від держави. Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму розмір однієї з виплат зріс до понад 2,5 тис. грн на місяць.

Про особливості призначення відповідної доплати розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кому передбачена доплата до пенсії у понад 2,5 тис. грн

Згідно зі статтею 29 закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", спеціальна щомісячна доплата:

прив'язана до прожиткового мінімуму;

встановлена у розмірі 2 595 грн щомісяця;

передбачена для пенсіонерів з окремих зон проживання.

Йдеться про доплату для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного відселення чи гарантованого добровільного переселення.

Цьогоріч право на відповідну надбавку мають громадяни, які проживали або працювали на вищевказаних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року. Окрім того, необхідно мати офіційний статус особи, що постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

"Установити, що у 2026 році доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв’язку з чим особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі 2595 гривень", — йдеться у статті.

Кому з пенсіонерів не призначають доплату

Згідно з нормами закону, доплата не передбачена для пенсіонерів, які після катастрофи на ЧАЕС виїхали із забруднених зон, та повернулися назад, а також тим, хто переїхав чи зареєструвався на цих територіях уже після аварії.

Право на доплату за проживання не надається у разі працевлаштування (зайнятості) громадянина за межами зони безумовного (обов’язкового) відселення та зони гарантованого добровільного відселення, якщо це підтверджено даними Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Для оформлення надбавки потрібно підтвердити проживання в таких зонах. Якщо даних про адресу проживання немає в Єдиному демографічному реєстрі або в базі міграційної служби, тоді необхідно звернутися в орган реєстрації та подати особисті документи.

Для внесення даних про проживання можна звернутися в ЦНАП, сільську або селищну раду.

Потрібно взяти:

паспорт та дані про реєстрацію;

будинкову книгу;

інші документи з підтвердженням місця проживання.

Після цього треба подати заяву в ПФУ щодо нарахування доплати.

За інформацією уряду, на радіаційно забруднених територіях проживають близько 105 тисяч пенсіонерів. Додатковий обсяг видатків бюджету на забезпечення підвищення виплат цьогоріч сягає 300 млн грн.

Раніше ми писали, що у 2026 році змінилися розміри мінімальних пенсій для частини громадян через зростання прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим дехто тепер отримує на 1,5 тис. грн більше.

Також повідомлялося, що міністр соціальної політики Денис Улютін розповів, чому у 2026 році деяким пенсіонерам призупинили нарахування пенсійних виплат. Також відомо, як їх відновити.