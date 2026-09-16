Пенсії та доплати: які додаткові суми держава гарантує тим, кому 70+

Люди похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяким громадянам, у яких пенсійна виплата не досягає 4 050 грн чи 4 213 грн, передбачається нарахування доплат до відповідних сум. Щоб мати право на додаткові виплати, необхідно досягнути 70-річчя та мати у наявності достатню кількість страхового стажу, набутого під час трудової діяльності.

Про те, хто може претендувати на відповідні доплати, розповідають Новини.LIVE.

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Хто має право з тих, кому 70+, на пенсійні доплати

За інформацією одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ), у 2026 році були визначені нові рівні загальних розмірів пенсійних виплат для громадян, яким виповнилося 70 років і вище.

Згідно з чинними правилами, йдеться про такі затверджені суми для осіб:

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Які досягнули 80 років та мають пенсію, надану за законом "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування", наявний страховий стаж становить 20/25 — затверджений рівень має бути 4 213 грн; Яким від 70 до 80 років, одержують пенсію за законом "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування", стаж становить 30/35 років — пенсія має бути на рівні 4 050 грн; Яким до 70 років, якщо є стаж 30/35 років та пенсія надається за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" — виплата має становити 3 725 грн.

Для всіх таких осіб держава зобов'язана надати доплату до пенсії в сумі, що не вистачає до вищезазначених розмірів, яка враховується під час наступних перерахунків.

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У ПФУ зазначають, що якщо в громадянина, якому виповнилося 70 років і вище, стаж становить щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, то доплата до пенсії має бути встановлена в розмірі, пропорційному до наявного стажу, виходячи з суми 4 050 грн.

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Водночас, розмір пенсії за наявності стажу не менш ніж 25 років у чоловіків і не менш ніж 20 років у жінок із числа осіб, які досягли 80 років і вище, має бути не меншим, ніж 4 213 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років — не меншим за 4 050 грн.

Відповідні доплати органи Пенсійного фонду нараховують автоматично, без звернення громадян.

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Інші надбавки до пенсійних виплат

Окрім того, для осіб, яким виповнилось 70 років і вище, у яких щомісячна сума пенсійних виплат з урахуванням доплат враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10 340 грн), передбачені щомісячні компенсаційні виплати в розмірі:

до 570 грн — для людей старше 80 років;

до 456 грн — для громадян віком від 75 — 80 років;

до 300 грн — для осіб віком від 70 — 75 років.

Щомісячні компенсаційні виплати особам, які досягли вищевказаного віку (70,75 чи 80 років), встановлюють і виплачують з дати досягнення цих вікових рубежів, незалежно від:

виду пенсії;

закону, згідно з яким призначено пенсію;

тривалості страхового стажу;

наявності чи відсутності роботи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто має право на пенсію за вислугу років у 2026 році. За інформацією ПФУ, воно передбачається для тих, у кого є достатня кількість спецстажу роботи, отриманого в закладах і на посадах. Зокрема, для працівників освіти, медицини суму розраховують за загальними правилами залежно від набутого стажу та офіційної зарплати.

Ще Новини.LIVE писали про те, кому ПФУ виплачує пенсію понад 26 000 грн. За правилами, на максимальні виплати можуть претендувати громадяни, яким надають пенсії за спецзаконами за виконання виняткової роботи. Зокрема, на неї можуть розраховувати ті, у кого робота пов'язана з небезпекою чи зі службою у державних органах. Розрахунок таких пенсій відбувається інакше, ніж для звичайних виплат.