У якій валюті краще зберігати гроші: експерт назвав найкращу стратегію для українців

На тлі коливань валютних курсів і нестабільності світових ринків українцям варто обережно підходити до збереження власних коштів. Найкраща стратегія на сьогодні — не намагатися заробити, а мінімізувати можливі втрати.

Про це розповів економіст, ексрадник президента України Олег Устенко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

Що відбувається з доларом і євро

За словами експерта, нині спостерігаються помітні зміни у парі євро/долар, хоча ситуація дещо стабілізувалася після попередніх різких рухів.

"Ми бачимо деякі коливання в парі євро/долара. Сказати, що вони незначні, було б не зовсім правильно. У гірший період долар падав у ціні щодо євро — за один євро давали 1,20 долара. Зараз це приблизно 1,16 долара, тобто ситуація трохи вирівнялася", — зазначив він.

Економіст вважає, що такі коливання зберігатимуться й надалі — щонайменше до стабілізації геополітичної ситуації, зокрема в регіоні Перської затоки.

Окремо Устенко звернув увагу на ринок золота, який нині демонструє нижчі показники, ніж очікувалося.

"Пікові ціни на золото були на рівні 5 200 доларів за тройську унцію, зараз це приблизно 4 600 доларів. Воно знаходиться на диво в межах нижчих, ніж могло б бути", — пояснив експерт.

В якій валюті зберігати гроші українцям

У таких умовах економіст радить не концентруватися на одному активі, а розподіляти заощадження.

"Я б рекомендував розподілити кошти на три приблизно рівні частини — долари, євро і гривні. Особливо, якщо йдеться саме про зберігання, а не використання", — зазначив Устенко.

При цьому він підкреслив, що у період криз намагатися заробити — ризиковано, головне завдання — зберегти капітал.

"Намагатися заробити в період кризових явищ — це не просто складно, а ризиковано. Головне зараз — не втратити. Якщо буде просідати один напрямок, інший це компенсує", — зауважив економіст.

Отже, диверсифікація у три валюти — долар, євро та гривню — наразі є найбільш доцільною стратегією для українців.

