Пенсії та доплати в Україні: кому обіцяють підвищити виплати до 1 148 грн

Жінка похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE

В Україні самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують регулярного стороннього догляду, почнуть отримувати вищі надбавки до пенсії з 2027 року. Для таких осіб передбачена доплата до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який планують переглянути.

Про те, як і коли зміняться суми, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Що треба знати про пенсійну доплату на догляд

За інформацією Пенсійного фонду, згідно з пунктом 6 статті 7 закону №1727, самотнім громадянам, яким понад 80 років, передбачена спеціальна надбавка на догляд.

"Самотніми" вважаються ті пенсіонери, у яких немає працездатних родичів, які за законом зобов’язані їх утримувати, незалежно від місця проживання.

Загалом щомісячна надбавка призначається для самотніх пенсіонерів за наступних умов:

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Вік пенсіонера перевищує 80 років; Отримує пенсію за віком; Проживає самотньо; Не має працездатних родичів; Є медична довідка щодо необхідності постійного догляду.

Як зміниться розмір доплати до пенсії у 2027 році

У проєкті закону "Про Державний бюджет" Кабінет міністрів запропонував підвищити рівень прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2027 року, а тому у разі його затвердження зміниться надбавка до пенсії на догляд, яка прив'язана до цього показника.

У законодавстві розмір такої доплати закріплений на рівні 40% від прожиткового мінімуму. Очікується, що показник підвищиться з 2 595 грн до 2 878 грн у 2027 році.

Таким чином, пенсіонерам після 80 років почнуть нараховувати надбавку у розмірі 1 148 грн, тобто 40% від 2 878 грн.

Процедура призначення надбавки до пенсії

На відміну від більшості інших надбавок, доплату для людей похилого віку, які потребують стороннього догляду, не призначають автоматично. Для того, щоб отримати відповідні нарахування, потрібно виконати кілька вимог.

Процедура призначення доплати складається з кількох етапів. А саме:

Спочатку необхідно звернутися до лікаря та пройти лікарсько-консультативну комісію; Після цього комісія має надати висновок ЛКК про те, що пацієнт потребує стороннього постійного догляду; Особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду та подати заяву, медичну довідку та інші документи до Пенсійного фонду (ПФУ).

Загалом до пакета документів для оформлення надбавки потрібно подати:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

медичну довідку від комісії;

декларацію про доходи від ПФУ;

документи з підтвердженням складу сім’ї або факту самостійного проживання (за необхідності).

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що ПФУ деяким громадянам може призначити додаткову доплату у розмірі майже 2 600 грн. На таку фінансову держпідтримку до базового розміру пенсії матимуть ті пенсіонери, які отримають особливий статус. Для цього до кінця вересня слід поновити певні відомості у Єдиному держдемографічному реєстрі.

Ще Новини.LIVE писали про те, що деяким пенсіонерам в Україні можуть виплатити пенсію відразу за шість місяців наперед. Таке право може виникнути у разі виїзду людини за кордон для постійного проживання. Виплату нарахують з місяця, що йде після місяця зняття з реєстрації.