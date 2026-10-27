Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Якщо військовослужбовець зник безвісти, його родина може зіткнутися з вимогами банку щодо погашення кредиту. Однак дружина, батьки та діти не зобов’язані автоматично виплачувати чужий борг. Винятки стосуються, зокрема, співпозичальників і поручителів. Окремі правила діють для квартир в іпотеці, кредитів і боргів, які можуть перейти у спадщину.

Про це повідомили у Сумському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Чи повинні родичі платити кредит за зниклого військового

Якщо військовослужбовець зник безвісти, його дружина, батьки та діти не стають автоматично відповідальними за його кредит. Сам факт родинних зв’язків не зобов’язує їх повертати гроші банку замість позичальника.

Проте є випадки, коли родичі можуть мати власні зобов’язання за кредитом. Це можливо, якщо:

дружина або інший член родини підписали кредитний договір як співпозичальник;

хтось із близьких виступив поручителем за кредитом;

борг за законом є спільним зобов’язанням подружжя.

Тому перед тим, як погоджуватися на вимоги банку, потрібно перевірити кредитний договір і з’ясувати, хто саме несе відповідальність за повернення грошей.

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Що буде з квартирою, яка перебуває в іпотеці

Якщо військовослужбовець придбав квартиру в кредит і передав її в іпотеку, зникнення безвісти не скасовує заставу. Банк зберігає права на майно відповідно до умов договору та законодавства.

Водночас потрібно розрізняти особистий борг і заставлену квартиру.

Якщо дружина не є співпозичальницею чи поручителькою, вона не стає автоматично особистою боржницею лише через шлюб. Але сама квартира залишається обтяженою іпотекою, а наслідки несплати залежать від конкретних обставин.

Тому родині не варто ігнорувати повідомлення банку. Краще письмово повідомити кредитора про зникнення військовослужбовця та з’ясувати, які варіанти захисту передбачені законом.

Чи можуть військовому не нараховувати проценти та штрафи

Закон передбачає пільги щодо сплати процентів за користування кредитом, штрафів і пені для визначених категорій військовослужбовців, а також їхніх дружин і чоловіків.

Однак такі пільги не означають, що основну суму кредиту автоматично спишуть. Крім того, для окремих видів кредитів передбачені винятки.

Зокрема, спеціальні правила ненарахування процентів і штрафних санкцій не застосовуються в загальному порядку до кредитів на придбання житла та автомобілів. Тому для іпотеки необхідно окремо перевірити умови договору й норми законодавства, які діють у конкретній ситуації.

Правові підстави для пільг визначає стаття 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Що зміниться, якщо військового визнають померлим

Зникнення безвісти та юридичне визнання людини померлою — різні правові ситуації. Сам статус зниклого безвісти не означає, що кредитні борги вже перейшли до родичів.

Якщо військовослужбовця у встановленому законом порядку визнають померлим і відкриється спадщина, його кредитні зобов’язання можуть перейти до спадкоємців, які прийняли спадщину.

При цьому спадкоємці відповідають за боргами померлого в межах вартості майна, отриманого у спадщину. Якщо успадкована квартира перебуває в іпотеці, потрібно також враховувати права банку на заставлене майно.

Отже, навіть у разі відкриття спадщини дружина, батьки та діти не зобов’язані безмежно погашати борги померлого власними коштами.

Як діяти, якщо банк вимагає погасити кредит

Якщо військовослужбовець зник безвісти, а банк продовжує надсилати вимоги про оплату, родині варто діяти послідовно:

Перевірити кредитний договір. З’ясувати, хто є позичальником, чи є співпозичальники та поручителі, чи передано майно в іпотеку. Повідомити банк про зникнення військового. Зробити це письмово та надати документи, які підтверджують його статус. Запросити розрахунок боргу. Попросити банк окремо вказати основну суму кредиту, проценти, штрафи та пеню. Уточнити питання пільг. Попросити банк письмово пояснити, які пільги застосовано та на яких підставах. Звернутися по правову допомогу. Якщо виник спір, можна отримати консультацію в системі безоплатної правничої допомоги або подати скаргу до Національного банку України.

Не варто поспіхом підписувати документи, за якими родич бере на себе зобов’язання сплачувати кредит. Спочатку потрібно з’ясувати, які юридичні наслідки матиме таке рішення.

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