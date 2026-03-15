Пільгові пенсії УБД — правила та суми надбавок у 2026 році
У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили правила призначення пенсій учасникам бойових дій (УБД) у 2026 році. Громадянам уточнили, коли можливий достроковий вихід на пенсію та які встановлюються надбавки.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ, передають Новини.LIVE.
Право на достроковий вихід на пенсію УБД
За інформацією Пенсійного фонду, у рамках ст. 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" учасники бойових дій наділені правом дострокового виходу на пенсію за віком у разі:
- Досягнення 55 років (для чоловіків), наявності щонайменше 25 років страхового стажу;
- Досягнення 50 років (для жінок), наявності стажу у мінімум 20 років.
Розміри пенсій в учасників бойових дій можуть різнитися, адже залежать від обсягу стажу та отриманого доходу, з якого сплачувались внески.
Які передбачені надбавки до пенсій УБД
Норми законодавства передбачають деякі надбавки до пенсій учасникам бойових дій. Такій категорії громадян встановлюють:
- підвищення в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (надбавка дорівнює 648 грн, адже мінімум становить 2595 грн);
- цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 грн;
- щомісячну державну адресну допомогу до пенсії, коли розмір пенсії (разом з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою, сумою індексації та іншими доплатами до пенсій, установлених законодавством, крім виплат за особливі заслуги) не перевищує 4 958 грн.
Правила оформлення пенсії
У разі дотримання вищевказаних умов громадяни мають написати заяву про призначення/перерахунок пенсії учаснику бойових дій та подати такими способами:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
- будь-який сервісний центр ПФУ.
Також для оформлення пенсії учасники бойових дій повинні надати оригінали документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- трудова книжка або документи про стаж (документи про військову службу);
- довідка про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016-го (за відсутності інформації в Реєстрі застрахованих осіб);
- посвідчення УБД;
- довідка про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони країни через агресію РФ;
- фото (на пенсійне посвідчення).
