Пільгові пенсії УБД — правила та суми надбавок у 2026 році

Пільгові пенсії УБД — правила та суми надбавок у 2026 році

Дата публікації: 15 березня 2026 06:10
Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили правила призначення пенсій учасникам бойових дій (УБД) у 2026 році. Громадянам уточнили, коли можливий достроковий вихід на пенсію та які встановлюються надбавки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ, передають Новини.LIVE.

Право на достроковий вихід на пенсію УБД

За інформацією Пенсійного фонду, у рамках ст. 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" учасники бойових дій наділені правом дострокового виходу на пенсію за віком у разі:

  1. Досягнення 55 років (для чоловіків), наявності щонайменше 25 років страхового стажу;
  2. Досягнення 50 років (для жінок), наявності стажу у мінімум 20 років.

Розміри пенсій в учасників бойових дій можуть різнитися, адже залежать від обсягу стажу та отриманого доходу, з якого сплачувались внески.

Які передбачені надбавки до пенсій УБД

Норми законодавства передбачають деякі надбавки до пенсій учасникам бойових дій. Такій категорії громадян встановлюють:

  • підвищення в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (надбавка дорівнює 648 грн, адже мінімум становить 2595 грн);
  • цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 грн;
  • щомісячну державну адресну допомогу до пенсії, коли розмір пенсії (разом з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою, сумою індексації та іншими доплатами до пенсій, установлених законодавством, крім виплат за особливі заслуги) не перевищує 4 958 грн.

Правила оформлення пенсії

У разі дотримання вищевказаних умов громадяни мають написати заяву про призначення/перерахунок пенсії учаснику бойових дій та подати такими способами:

  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду; 
  • будь-який сервісний центр ПФУ.

Також для оформлення пенсії учасники бойових дій повинні надати оригінали документів:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • трудова книжка або документи про стаж (документи про військову службу);
  • довідка про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016-го (за відсутності інформації в Реєстрі застрахованих осіб);
  • посвідчення УБД;
  • довідка про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони країни через агресію РФ;
  • фото (на пенсійне посвідчення).

Раніше повідомлялося, що призначені пенсії військовим пенсіонерам можуть виплачуватися навіть під час мобілізації, у разі повернення на службу. Після звільнення зі служби розмір виплат переглядають.

Ще ми писали, що в українців є право подавати скарги до ПФУ, якщо виникнуть підозри щодо неправильного нарахування сум пенсій. Це дозволяється робити як особисто, так і через законного представника.  

виплати пенсії ПФУ гроші УБД
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
