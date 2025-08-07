Спецпенсії у 2025 році — хто з українців має найбільші виплати

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні судді, прокурори та деякі народні депутати отримують спецпенсії від держави. Ці виплати є значно більшими від доходів, які отримують працевлаштовані громадяни.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Хто має найвищі пенсії в Україні

Найбільше отримують судді. У деяких з них пенсія сягає 390 тисяч гривень. Є й ті, хто отримує трохи менше — 320 тисяч гривень щомісяця, написав у своєму Telegram-каналі очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

А от спецпенсії прокурорів коливаються від 119 до 219 тисяч гривень на місяць. Натомість з-поміж колишніх народних депутатів є один, кому щомісяця з держбюджету платять по 246 тисяч гривень. Інші ексдепутати на пенсії отримують від 22 до 60 тисяч гривень.

"Натомість у шахтарів, наприклад, максимальна пенсія становить 29 тисяч гривень", — йдеться у дописі Данила Гетманцева.

Про що ще варто знати

Цьогоріч у серпні українці, яким виповниться 70, 75 і 80 років, отримають збільшені пенсійні виплати. Але йдеться лише про тих людей, загальний розмір пенсії яких не є більшим за суму 10,34 тис. грн. Отже, вони отримають такі надбавки:

300 гривень — особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річчя;

456 гривень — українцям, яким є 75 років, до досягнення 80-річчя.

Натомість 80-річним пенсіонерам і тим, хто перетнув цей вік, держава доплатить по 570 гривень.

