Головна Фінанси Пенсії у понад 300 тис. грн — кому з українців стільки платять

Пенсії у понад 300 тис. грн — кому з українців стільки платять

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 18:05
Спецпенсії у 2025 році — хто з українців має найбільші виплати
Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні судді, прокурори та деякі народні депутати отримують спецпенсії від держави. Ці виплати є значно більшими від доходів, які отримують працевлаштовані громадяни. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Читайте також:

Хто має найвищі пенсії в Україні

Найбільше отримують судді. У деяких з них пенсія сягає 390 тисяч гривень. Є й ті, хто отримує трохи менше — 320 тисяч гривень щомісяця, написав у своєму Telegram-каналі очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

А от спецпенсії прокурорів коливаються від 119 до 219 тисяч гривень на місяць. Натомість з-поміж колишніх народних депутатів є один, кому щомісяця з держбюджету платять по 246 тисяч гривень. Інші ексдепутати на пенсії отримують від 22 до 60 тисяч гривень.

"Натомість у шахтарів, наприклад, максимальна пенсія становить 29 тисяч гривень", — йдеться у дописі Данила Гетманцева. 

Про що ще варто знати 

Цьогоріч у серпні українці, яким виповниться 70, 75 і 80 років, отримають збільшені пенсійні виплати. Але йдеться лише про тих людей, загальний розмір пенсії яких не є більшим за суму 10,34 тис. грн. Отже, вони отримають такі надбавки:

  • 300 гривень — особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річчя;
  • 456 гривень — українцям, яким є 75 років, до досягнення 80-річчя.

Натомість 80-річним пенсіонерам і тим, хто перетнув цей вік, держава доплатить по 570 гривень.

Нагадаємо, що для багатодітних матерів існують надбавки до пенсій. Відомо, про які доплати йдеться. Дізнавайтесь також, яку пенсію отримує народний депутат Іво Бобул

пенсії судді народні депутати прокурори Пенсійний Фонд спецпенсії
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
