Пенсіонерам недоплачують майже 800 гривень щомісяця: хто може вимагати гроші

Літні люди на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Чимало літніх українців мають законне право на додаткові щомісячні доплати близько 800 грн, але навіть не здогадуються про це. Йдеться про українців зі статусом "дитина війни". Відповідні норми ухвалили близько двадцяти років тому, але гарантії так і залишилися на папері.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію "На пенсії".

Ще у 2006 році в Україні з’явився Закон "Про соціальний захист дітей війни", яким було встановлено надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії за віком.

Якщо порахувати за нинішніми показниками, це мало б становити близько 778 гривень щомісяця. За рік набігло б понад 9,3 тисячі гривень. Проте де-факто більшість пенсіонерів отримують значно менше.

Хто має право на доплати

До категорії дітей війни належать українці, яким станом на 2 вересня 1945 року ще не виповнилося 18 років. Сьогодні цим пенсіонерам уже за 80. Гроші їм пообіцяли давно, але проблеми з фінансуванням почалися практично одразу.

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Виплати скоротили в кілька етапів:

У 2011 році розмір надбавки урядовою постановою тихо зрізали всього до 7% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. Замість сотень гривень люди почали отримувати копійки.

Після 2015 року ситуація погіршилася остаточно. Виплати почали блокувати через щорічні закони про державний бюджет.

Пізніше Конституційний Суд визнав таку практику незаконною. Судді наголосили: закон про бюджет не може скасовувати права громадян, які гарантовані іншими законами України.

Проте Пенсійний фонд це рішення фактично проігнорував. Для більшості пенсіонерів нічого не змінилося і автоматичне нарахування доплат так і не поновили.

Чи можна повернути гроші через суд

Юристи зазначають, що право на цю надбавку формально залишається чинним. Якщо Пенсійний фонд відмовляє у перерахунку, людина може звернутися до суду та вимагати виплати належних коштів.

Але існує серйозна процесуальна перешкода. У більшості випадків судді зобов'язують повернути недоплачене лише за останні шість місяців до дня подачі позову. Спрацьовує строк позовної давності. Тому навіть після виграної справи людина отримує на руки значно менше, ніж розраховувала на початку.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати одноразову виплату під час виходу на пенсію. Йдеться насамперед про працівників освіти, медицини та соціальної сфери, які мають необхідний стаж і досягли пенсійного віку. Якщо всі умови виконані, держава виплачує суму, що дорівнює десяти місячним пенсіям.

Також Новини.LIVE розповідали про додаткові виплати пенсіонерам. Частину надбавок Пенсійний фонд нараховує автоматично, зокрема вікові доплати після 70, 75 та 80 років. Водночас окремі категорії можуть отримувати додаткові гроші за потребу в постійному догляді або за утримання неповнолітніх дітей. Іноді розмір такої допомоги перевищує 1 000 грн на місяць, але для її оформлення потрібно звернутися до ПФУ.



