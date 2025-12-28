Пенсії зростуть — хто отримає понад 1,5 тис. грн з січня 2026 року

Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні з 1 січня 2026 року очікується перегляд рівня прожиткового мінімуму для пенсіонерів, що вплине на розмір мінімальних пенсійних виплат. Зокрема, дехто зможе отримати більше на 1,5 тис. грн.

Про це поінформував експерт із пенсійних питань Віктор Богданов виданню "На пенсії".

Як зміняться виплати у громадян у новому році

Як зазначає експерт, найбільше підвищення відчують особи з інвалідністю внаслідок війни. Залежно від групи інвалідності суми виплат зростуть на 800 — 1,5 тис. грн.

З 2026 року в країні зміниться рівень прожиткового мінімуму, що вплине на пенсійні виплати. Зокрема, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте з 2,36 тис. грн до 2,59 тис. грн (на 234 грн).

Перегляд прожиткового мінімуму вплине на розміри соцвиплат, прив’язаних до нього.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розміри мінімальних виплат підвищаться залежно від групи інвалідності:

особам з інвалідністю третьої групи почнуть виплачувати 9,34 тис. грн замість 8,49 тис. грн (360% прожиткового мінімуму);

особам з інвалідністю другої групи — 13,62 тис. грн проти 12,39 тис. грн (525%);

особам з інвалідністю першої групи — 16,86 тис. грн замість 15,34 тис. грн (650%).

Що буде з цивільними пенсіями

Згідно з нормами бюджету на 2026 рік, для цивільних громадян з інвалідністю важливих змін не передбачається. Суми будуть розраховувати від пенсії за віком у відсотках:

100% — для осіб з інвалідністю першої групи;

90% — для другої групи;

50% — для третьої групи.

Законодавство передбачає, що пенсії з інвалідності не можуть бути нижчі за рівень прожиткового мінімуму. Для цивільних осіб з інвалідністю, які мали мінімальну виплату у 2,36 тис. грн, з січня пенсію підвищать до 2,59 тис. грн.

Також очікуються доплати для осіб з інвалідністю другої та третьої груп серед учасників бойових дій, яким виповнилося 85 років. Розмір мінімальної щомісячної виплати встановлюється на рівні 650% прожиткового мінімуму, що з січня 2026 року дорівнюватиме 16,86 тис. грн.

