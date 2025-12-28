Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям підвищать пенсії — кому доплатять 1,5 тис. грн

Українцям підвищать пенсії — кому доплатять 1,5 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 06:10
Пенсії зростуть — хто отримає понад 1,5 тис. грн з січня 2026 року
Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні з 1 січня 2026 року очікується перегляд рівня прожиткового мінімуму для пенсіонерів, що вплине на розмір мінімальних пенсійних виплат. Зокрема, дехто зможе отримати більше на 1,5 тис. грн. 

Про це поінформував експерт із пенсійних питань Віктор Богданов виданню "На пенсії". 

Реклама
Читайте також:

Як зміняться виплати у громадян у новому році

Як зазначає експерт, найбільше підвищення відчують особи з інвалідністю внаслідок війни. Залежно від групи інвалідності суми виплат зростуть на 800 — 1,5 тис. грн. 

З 2026 року в країні зміниться рівень прожиткового мінімуму, що вплине на пенсійні виплати. Зокрема, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте з 2,36 тис. грн до 2,59 тис. грн (на 234 грн). 

Перегляд прожиткового мінімуму вплине на розміри соцвиплат, прив’язаних до нього.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розміри мінімальних виплат підвищаться залежно від групи інвалідності:

  • особам з інвалідністю третьої групи почнуть виплачувати 9,34 тис. грн замість 8,49 тис. грн (360% прожиткового мінімуму);
  • особам з інвалідністю другої групи — 13,62 тис. грн проти 12,39 тис. грн (525%);
  • особам з інвалідністю першої групи — 16,86 тис. грн замість 15,34 тис. грн (650%).

Що буде з цивільними пенсіями

Згідно з нормами бюджету на 2026 рік, для цивільних громадян з інвалідністю важливих змін не передбачається. Суми будуть розраховувати від пенсії за віком у відсотках: 

  • 100% — для осіб з інвалідністю першої групи;
  • 90% — для другої групи;
  • 50% — для третьої групи.

Законодавство передбачає, що пенсії з інвалідності не можуть бути нижчі за рівень прожиткового мінімуму. Для цивільних осіб з інвалідністю, які мали мінімальну виплату у 2,36 тис. грн, з січня пенсію підвищать до 2,59 тис. грн.

Також очікуються доплати для осіб з інвалідністю другої та третьої груп серед учасників бойових дій, яким виповнилося 85 років. Розмір мінімальної щомісячної виплати встановлюється на рівні 650% прожиткового мінімуму, що з січня 2026 року дорівнюватиме 16,86 тис. грн.

Раніше ми розповідали, для кого не буде індексації пенсійних виплат у наступному році. Йдеться про перерахунок, який відбудеться з 1 березня.  

Також писали, що українці можуть втратити деякі суми через перерахунок пенсійних виплат. Там пояснили, як потрібно діяти для підвищення виплат у майбутньому. 

виплати пенсії гроші пенсіонери інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації