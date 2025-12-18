Відео
Головна Фінанси Пенсію перерахують не усім — хто отримуватиме старі виплати

Пенсію перерахують не усім — хто отримуватиме старі виплати

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 18:58
Кому з пенсіонерів не проіндексують пенсію у 2026 році — українцям пояснили
Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

Індексація пенсій в Україні у 2026 році має відбутися з 1 березня. Цю умову передбачили у державному бюджеті на наступний рік. Втім, сподіватися, що виплати перерахують усім українцям — не варто. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Читайте також:

Індексація пенсій 2026 

На перерахунок виплат у наступному році можуть не чекати українці, які хто пішли на заслужений відпочинок впродовж останніх трьох років. Також індексація, як пише 24 канал, не передбачена для тих, хто отримує спеціальні пенсії.

Так, для нових пенсіонерів розмір виплати не перераховується, оскільки в їхніх пенсіях вже врахували актуальні показники заробітку. Щодо спеціальних пенсій, то індексація цих виплат відбувається за окремими законами.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що деяким українцям можуть перерахувати пенсію достроково, тобто, їм не доведеться чекати індексацій. Йдеться про тих, хто після виходу на пенсію не залишив свою офіційну роботу й за кого сплачували єдиний соціальний внесок (або він сплачувався самостійно). Тоді розмір пенсії можуть збільшувати раз на два роки. 

Звернутися за перерахунком пенсіонер може й самостійно, якщо вже минуло два роки з моменту:

  • призначення пенсії;
  • останнього підвищення виплат.

Наприклад, якщо пенсія була призначена у листопаді 2023 року, але пенсіонер все одно працював, то вже у грудні 2025-го у нього є право подати заяву й отримати підвищення пенсії, не чекаючи запланованого на 2026 рік перерахунку.

Раніше ми розповідали, що через перерахунок пенсій громадяни України втрачають великі кошти. У Верховній Раді пояснили, чому так відбувається. Дізнавайтесь також, що треба зробити українцям для того, щоб збільшити свою майбутню пенсію.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
