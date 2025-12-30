Пенсії заблокують з 1 січня — хто і як може пройти ідентифікацію через Дія.Підпис

Застосунок Дія на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві соціальної політики закликали пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які на тимчасовій основі перебувають за кордоном або мешкають на окупованих територіях, пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. У відомстві надали інструкцію, як це зробити за допомогою "Дія.Підпису".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Що необхідно знати про фізичну ідентифікацію

Фізичною ідентифікацією називають процес однозначного підтвердження особи отримувача виплат від держави.

У відомстві зазначили, згідно з постановою №299 Кабінету міністрів від 11 грудня 2025 року необхідність проходження фізичної ідентифікації є обовʼязковою умовою для збереження права на отримання пенсійних та страхових виплат.

Така вимога актуальна виключно для двох категорій громадян:

для тих, хто виїхав через війну за кордон;

тих, хто залишається на окупованих територіях.

Відповідну процедуру можна пройти за кілька хвилин без черг і відвідування установ за допомогою "Дія.Підпису". У разі відсутності підтвердження особи шляхом фізичної ідентифікації через доступні засоби комунікації до кінця року, нарахування виплат буде припинене.

Як пройти ідентифікацію за допомогою "Дія.Підпису"

За даними відомства, відповідна процедура ідентифікації онлайн, без візитів до установ і без додаткових пристроїв, забере лише кілька хвилин. Зробити це можна через мобільний застосунок "Пенсійний фонд" з використанням "Дія.Підпису".

Для цього необхідно мати смартфон, оновлений до останньої версії застосунок ПФУ та доступ до камери. Далі необхідно дотримуватися наступної інструкції:

Відкрити застосунок "Пенсійний фонд" та обрати "Увійти за Дія.Підпис"; Підтвердити запит для авторизації через "Дія.Підпис"; Ознайомитись із заявою про приєднання до договору е-довірчих послуг; Активувати "Дія.Підпис", якщо ще не активовано, пересунувши спеціальний "бігунок" праворуч; Надати застосунку "Дія" доступ до камери та дозволити зйомку; Пройти ідентифікацію за фото, виконавши підказки на екрані; Після перевірки створити п’ятизначний код для "Дія.Підпису" і натиснути "Далі"; Ввести код у вікні, що з'явиться; Надіслати запит на авторизацію до ПФУ та ще раз ввести код; Вкінці натиснути "Дякую", що дозволить автоматично увійти в застосунок як авторизований користувач.

Згодом варто перевірити інформацію щодо статусу. Це можна зробити у застосунку "Пенсійний фонд" або на порталі ПФУ у пункті "Моя ідентифікація".

