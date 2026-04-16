Оформлення пенсії І, ІІ, ІІІ групи інвалідності: як уникнути помилок

В Україні процес оформлення пенсії з інвалідності складається з кількох етапів. Важливо подавати пакет необхідних документів завчасно, оскільки таку пенсію не нараховують після спливу термінів, а тільки з моменту звернення.

Про те, як уникнути помилок під час оформлення пенсії з інвалідності, розповідають Новини.LIVE.

Як оформити пенсію з інвалідності у 2026 році

Умови призначення та розміри пенсії з інвалідності із солідарної системи визначені законом №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"(ст. 30 -35).

Згідно з правилами, громадянам спочатку потрібно пройти медичний огляд, за результатами якого орган медико-соціальної експертизи (МСЕК) має видати довідку щодо встановлення певної групи.

Після чого необхідно зібрати документи та звернутися за оформленням до відділення Пенсійного фонду. Заяву можна подати як особисто, так і через представника або онлайн. Зокрема, передача документів у цифровій версії суттєво спростить процедуру, проте у складних випадках ПФУ може запросити оригінали документів.

Читайте також:

Тривалість розгляду звернення не перевищує десяти днів, і в разі узгодження — з 1 числа наступного місяця після подачі заяви громадяни отримають перші виплати. При цьому необхідно передавати документи завчасно, оскільки пенсію з інвалідності не нараховують після спливу термінів, а тільки з часу звернення.

Ключовою вимогою є подача всіх документів у належному вигляді, із копіями, адже відсутність бодай однієї довідки може стати приводом для відмови.

Пенсійний фонд вимагає такі документи:

заяву про призначення пенсії (бланк у ПФУ/на порталі);

паспорт/ID-картка та довідку про реєстрацію адреси проживання, що видається разом з ID-паспортом;

ідентифікаційний код;

довідку МСЕК та акт огляду, виписки лікарів;

документи про стаж: трудову книжку, архівні довідки, інформацію з реєстру;

довідку про зарплату до 2000 року (за необхідності);

свідоцтво про шлюб/народження дітей (для підтвердження наявності утриманців);

фото 3×4 для оформлення пенсійного посвідчення;

інші документи (довідку УБД/довідку ліквідатора ЧАЕС/документ про опікунство).

За інформацією щодо повного переліку документів необхідно звернутися до ПФУ, оскільки він може відрізнятися залежно від різних випадків.

Розміри та правила нарахування пенсій з інвалідності

Суми пенсійних виплат з інвалідності визначаються індивідуально. У формулу входить середня зарплата за три роки, коефіцієнт страхового стажу та відсоток, який залежить від групи інвалідності. Проте, якщо у громадянина відсутні періоди офіційної трудової діяльності, призначають пенсію за відсутності стажу у вигляді соцдопомоги з бюджету.

Мінімальний розмір пенсії з інвалідності напряму прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який переглянули в Україні на початку року.

Для першої групи відсоток від бази у 100% — мінімальний розмір становить не менш ніж один прожитковий мінімум (серед особливостей — надбавка на догляд); Для другої групи відсоток від бази дорівнює 90% — не менше прожиткового мінімуму (пенсія може включати доплати); Для третьої групи відсоток від бази становить 50% — не менше половини прожиткового мінімуму (серед особливостей — допускається можливість працювати).

Групу інвалідності здебільшого встановлюють на певний термін. Під час первинного звернення, як правило, надають на один рік, після чого потрібно проходити огляд повторно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі люди пенсійного віку мають право отримувати більші виплати. Зокрема, відомо, що необхідно зробити та які подати документи, що оформити виплату у понад 1 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що навесні зросли мінімальні пенсійні гарантії для частини громадян. Дехто може звернутися до Пенсійного фонду за щомісячними виплатами, які зросли на 5 100 грн.