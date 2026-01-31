Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям платять несправедливі пенсії — Гетманцев сказав, як це змінити

Українцям платять несправедливі пенсії — Гетманцев сказав, як це змінити

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 22:03
Пенсії 2026 — що не так з виплатами для українців
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Пенсійна реформа в Україні запізнилася на 20 років, а держава продовжує маніпулювати виплатами, тому пенсіонери отримують мізерні виплати. Однак зараз в уряді тривають важливі дискусії щодо нового дизайну пенсіїй системи.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Новий дизайн пенсійної реформи

Зараз українці втрачають близько 19% виплат ще перед призначенням пенсії і до 50% під час індексації. Усе тому, що держава маніпулює формулою, обкрадає людей і виплачує менші пенсії.  

"Якщо у людини 35 років стажу і вона отримує пенсію у 2026 році, то у неї буде 3 100 пенсія. А мала б отримати 6 900 грн", — розповів Гетманцев.

Політик пропонує відмовитися від формули, яка враховує три роки середньої зарплати та застосовується для індексації пенсій. Саме над цими змінами наразі працюють в уряді.

"Я думаю, що нам вдасться змінити усі моменти, які стосуються несправедливого нарахування пенсій", — сказав Данило Гетманцев. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE також сказав, що початковий етап пенсійної реформи передбачає, що мінімальні виплати українців зростуть вдвічі — з 3 100 до 6 000 гривень. Це може відбутися вже у березні 2026 року, під час планової індексації.

Більшу пенсію, можливо, отримають всі люди похилого віку, яким нараховують мізерні суми. Це дозволить дещо покращити фінансовий стан багатьої українських пенсіонерів.

Раніше ми розповідали, що українці виходять на пенсію за новими правилами. Зокрема, у 2026 році зросли вимоги до страхового стажу. Також що середня пенсія в Україні зараз становить 6 544 грн. Це на 13% більше, ніж торік.

виплати Данило Гетманцев гроші індексація пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації