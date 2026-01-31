Пенсії 2026 — що не так з виплатами для українців

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Пенсійна реформа в Україні запізнилася на 20 років, а держава продовжує маніпулювати виплатами, тому пенсіонери отримують мізерні виплати. Однак зараз в уряді тривають важливі дискусії щодо нового дизайну пенсіїй системи.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Новий дизайн пенсійної реформи

Зараз українці втрачають близько 19% виплат ще перед призначенням пенсії і до 50% під час індексації. Усе тому, що держава маніпулює формулою, обкрадає людей і виплачує менші пенсії.

"Якщо у людини 35 років стажу і вона отримує пенсію у 2026 році, то у неї буде 3 100 пенсія. А мала б отримати 6 900 грн", — розповів Гетманцев.

Політик пропонує відмовитися від формули, яка враховує три роки середньої зарплати та застосовується для індексації пенсій. Саме над цими змінами наразі працюють в уряді.

"Я думаю, що нам вдасться змінити усі моменти, які стосуються несправедливого нарахування пенсій", — сказав Данило Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE також сказав, що початковий етап пенсійної реформи передбачає, що мінімальні виплати українців зростуть вдвічі — з 3 100 до 6 000 гривень. Це може відбутися вже у березні 2026 року, під час планової індексації.

Більшу пенсію, можливо, отримають всі люди похилого віку, яким нараховують мізерні суми. Це дозволить дещо покращити фінансовий стан багатьої українських пенсіонерів.

Раніше ми розповідали, що українці виходять на пенсію за новими правилами. Зокрема, у 2026 році зросли вимоги до страхового стажу. Також що середня пенсія в Україні зараз становить 6 544 грн. Це на 13% більше, ніж торік.