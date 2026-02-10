ПФУ надіслав пенсіонерам важливі повідомлення — що зробити, щоб не втратити виплати

Літні люди на вулицях Києва. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України перевірив дані пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які пройшли у 2025 році фізичну ідентифікацію. За результатами опрацювання інформації відомство розіслало важливі сповіщення.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Кому має прийти повідомлення від ПФУ

Отримувачам пенсій, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали за кордон, та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, Пенсійний фонд надіслав нагадування про необхідність її проходження.

Особи, які пройшли у 2025 році фізичну ідентифікацію, але не подали повідомлення про неотримання виплат від держави-агресора, мають отримати від відомства нагадування про необхідність зробити це в найкоротший термін.

У розсилці від ПФУ містяться активні посилання на інформацію, як пройти фізичну ідентифікацію та подати повідомлення про неотримання виплат від РФ.

Де знайти повідомлення від ПФУ

Щоб ознайомитись з повідомленням, пенсіонерам та отримувачам страхових виплат потрібно зробити кілька кроків.

На вебпорталі Пенсійного фонду України:

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA та увійти в особистий кабінет. У меню ліворуч обрати рубрику "Мої повідомлення". У вікні, що з’явиться на екрані, перейти в "Індивідуальні повідомлення" та ознайомитися з текстом повідомлення.

Якщо на телефоні встановлений мобільний застосунок "Пенсійний фонд України", достатньо перевірити останні вхідні у вкладці "Повідомлення".

