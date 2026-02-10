Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси ПФУ звернувся до пенсіонерів — що потрібно зробити просто зараз

ПФУ звернувся до пенсіонерів — що потрібно зробити просто зараз

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 17:35
ПФУ надіслав пенсіонерам важливі повідомлення — що зробити, щоб не втратити виплати
Літні люди на вулицях Києва. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України перевірив дані пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які пройшли у 2025 році фізичну ідентифікацію. За результатами опрацювання інформації відомство розіслало важливі сповіщення.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Реклама
Читайте також:

Кому має прийти повідомлення від ПФУ

Отримувачам пенсій, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали за кордон, та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, Пенсійний фонд надіслав нагадування про необхідність її проходження. 

Особи, які пройшли у 2025 році фізичну ідентифікацію, але не подали повідомлення про неотримання виплат від держави-агресора, мають отримати від відомства нагадування про необхідність зробити це в найкоротший термін. 

У розсилці від ПФУ містяться активні посилання на інформацію, як пройти фізичну ідентифікацію та подати повідомлення про неотримання виплат від РФ.

Де знайти повідомлення від ПФУ

Щоб ознайомитись з повідомленням, пенсіонерам та отримувачам страхових виплат потрібно зробити кілька кроків. 

На вебпорталі Пенсійного фонду України:

  1. Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  2. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA та увійти в особистий кабінет.
  3. У меню ліворуч обрати рубрику "Мої повідомлення".
  4. У вікні, що з’явиться на екрані, перейти в "Індивідуальні повідомлення" та ознайомитися з текстом повідомлення.

Якщо на телефоні встановлений мобільний застосунок "Пенсійний фонд України", достатньо перевірити останні вхідні у вкладці "Повідомлення".

Раніше ми розповідали, що у 2026 році деяким пенсіонерам призупинили нарахування пенсійних виплат, та пояснювали, як їх відновити. 

Також дізнавайтеся, кому доведеться повернути частину вже отриманих пенсійних виплат у 2026 році.

пенсії пенсіонери повідомлення Пенсійний Фонд пенсія
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації