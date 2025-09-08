Пенсія держслужбовця — чи мають право посадовці органів місцевого самоврядування

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні розмір пенсії державних службовців становить 60% від заробітної плати, що значно вище, аніж у рядових громадян. У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) розповіли, чи мають право працівники органів місцевого самоврядування на такі пенсійні виплати.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби НАДС.

Право на пенсію державного службовця

Згідно з нормами законодавства, для того, щоб претендувати на пенсію державного службовця, необхідно мати певну кількість страхового стажу. А саме:

службовці, які станом на 1 травня 2016 року мали десять років стажу роботи на державній службі та займали посаду державного службовця;

мають 20 років державної служби незалежно від факту роботи на 1 травня 2016 року, згідно із законом "Про Державну службу".

Пенсію держслужбовцям призначають у розмірі 60% від суми їхньої заробітної плати, а громадянам, які на дату звернення за оформленням пенсії не були держслужбовцями — у розмірі 60% зарплати працівника на державній службі відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.

Чи мають право посадові особи ОМС на пенсію держслужбовця

За інформацією НАДС, з 18 квітня 1994 року посади працівників місцевих рад та виконавчих комітетів віднесли до відповідних категорій посад держслужбовців.

Проте з набуттям чинності закону № 2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 року проходження служби в органах місцевого самоврядування не вважається проходженням держслужби, а посади в органах місцевого самоврядування не належать до посад відповідних категорій посад держслужбовців.

Таким чином, особи, які працювали чи досі працюють в органах місцевого самоврядування з 4 липня 2001 року, не вважаються та не є держслужбовцями.

З огляду на це, посадовці місцевого самоврядування не мають права на призначення пенсії в рамках закону № 889 (пункти 10 і 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення").



