Магазин чи секонд: де вигідніше купувати одяг на осінь

Жінка обирає одяг. Фото: pexels.com

Зібрати осінній гардероб можна як у звичайному магазині, так і в секонд-хенді, але ціна однакових категорій речей може відрізнятися в кілька разів. Пальто, светр чи куртку у хорошому стані реально знайти за кількасот гривень, тоді як новий одяг коштує тисячі. Водночас на взутті економія не завжди виправдана.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на актуальні пропозиції магазинів та майданчиків із вживаним одягом.

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Пальто — одна з найвигідніших покупок у секонді

Верхній одяг — категорія, де різниця між новою та вживаною річчю може бути особливо відчутною.

Наприклад, в актуальній осінній колекції Estro жіночі пальта коштують від 10 989 до 14 989 грн. Окремі моделі продаються зі знижкою за 11 040 грн.

На Shafa водночас є жіночі пальта у хорошому або ідеальному стані за 300–1 000 грн. Серед актуальних пропозицій є, зокрема, пальто за 500 грн, 600 грн та 1 000 грн.

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Тобто якщо замість нового пальта за 10 989 грн знайти вживану модель за 600 грн, різниця становитиме 10 389 грн. Навіть якщо порівнювати з пальтом за 1 000 грн, потенційна економія складе майже 10 тис. грн.

Саме пальто має сенс шукати в секонд-хенді або серед якісних речей, які продають після нетривалого використання. Перед покупкою варто перевірити тканину, підкладку, шви, ґудзики, блискавку та стан коміра й манжетів.

Особливо вигідною така покупка може бути для класичних моделей, які не залежать від швидкоплинної моди.

Светр — секонд може заощадити сотні гривень

Із теплим светром ситуація схожа, хоча різниця в ціні вже не така величезна.

Наприклад, жіночий светр LC Waikiki зараз коштує 849 грн. Модель має акрил, поліестер та еластан у складі.

На OLX є вживаний жіночий светр за 470 грн. Продавець зазначає, що він у стані 8/10 і має склад 75% акрилу та 25% поліестеру.

Різниця становить 379 грн, або приблизно 45% від ціни нового светра.

При цьому на секонді можна шукати не лише найдешевші трикотажні речі. Якщо вдасться знайти якісний светр із вовною або кашеміром у хорошому стані, економія порівняно з новою річчю може бути значно більшою.

Але перед покупкою потрібно перевірити, чи немає катишків, розтягнутих манжетів, потертостей і деформації тканини.

Куртку вигідно шукати серед вживаних речей

У нових колекціях осінній верхній одяг коштує вже кілька тисяч гривень. Наприклад, в Estro актуальні моделі курток продаються приблизно за 3 210–4 890 грн після знижок.

Водночас на OLX є жіноча вживана куртка за 327 грн.

Якщо порівняти її з новою курткою за 3 210 грн, різниця становитиме 2 883 грн.

Звичайно, це не означає, що куртка за 327 грн буде повним аналогом нової моделі за 3 210 грн. Тут важливі бренд, матеріал, утеплювач і стан. Проте саме базові куртки, джинсові моделі, бомбери та інший верхній одяг без складних технологічних властивостей часто можна шукати серед вживаних речей.

Якщо куртка потрібна для щоденного міського використання, перевірити секонд перед покупкою нової речі може бути фінансово виправдано.

Джинси — секонд має сенс, але потрібно рахувати

Джинси також належать до речей, на яких можна заощадити, якщо покупець готовий витратити час на пошук.

На OLX зараз є вживані жіночі джинси за 300–1 300 грн і дорожчі брендові варіанти. Наприклад, серед актуальних оголошень є моделі за 300, 450, 550, 600, 700, 890 та 1 100 грн.

Є й нові пропозиції: наприклад, джинси Zara продаються за 1 490 грн, а інші нові моделі — приблизно за 1 550–2 000 грн.

Тому навіть на звичайних джинсах різниця може становити 500–1 000 грн.

Тут особливо важливо перевіряти не тільки зовнішній вигляд, а й стан тканини між ногами, коліна, блискавку, ґудзики та шви. Якщо джинси вже сильно розтягнулися або тканина стала тонкою, низька ціна може виявитися не такою вигідною.

А ось на осінньому взутті економити варто обережніше

З черевиками ситуація інша. Нове жіноче осінньо-зимове взуття в магазинах зараз можна знайти від приблизно 2 000–3 000 грн, а брендові моделі коштують 5 000 грн і більше. В актуальних пропозиціях Intertop, наприклад, є моделі за 2 019, 2 139, 2 990, 3 190 та 3 749 грн після знижок.

Вживані черевики на майданчиках оголошень коштують значно дешевше — трапляються пропозиції по 400–600 грн, зокрема шкіряні демісезонні моделі.

На перший погляд економія може становити понад 2 000 грн. Проте саме взуття має приховані ризики: попередній власник уже міг сформувати устілку під свою стопу, підошва могла частково зноситися, а матеріал — втратити водостійкість.

Тому якщо черевики потрібні на весь сезон і щоденне носіння, покупка нової пари може бути більш передбачуваним варіантом. Вживане взуття має сенс лише за дуже хорошого стану, невеликого терміну використання та ціни, яка справді компенсує ризики.

Що краще купувати новим

Є категорії, де економія на вживаній речі не завжди виправдана.

Передусім це:

нижня білизна;

термобілизна;

речі, які складно якісно продезінфікувати;

взуття для щоденного тривалого носіння, якщо воно вже було активно використане;

технічний верхній одяг, якщо важливі водонепроникність, утеплювач або спеціальні мембрани.

Тут краще оцінювати не тільки ціну, а й залишковий ресурс речі.

Що вигідніше шукати в секонді

Найбільший потенціал для економії мають речі, у яких зношення не критично впливає на функціональність:

пальта;

класичні куртки;

светри;

сорочки;

джинси;

жакети та піджаки;

жилети.

За актуальними пропозиціями видно, що на окремих речах різниця між новою та вживаною покупкою може складати сотні або навіть тисячі гривень. Наприклад, пальто за 10 989 грн проти вживаного за 600 грн — це потенційна різниця 10 389 грн, а светр за 849 грн проти вживаного за 470 грн — 379 грн.

Втім, порівнювати потрібно саме аналогічні речі за матеріалом, станом і якістю, а не просто найдешевшу річ із секонду з найдорожчою новою.

Як не перетворити дешеву покупку на переплату

Перед оплатою в секонд-хенді варто витратити кілька хвилин на перевірку.

Потрібно оглянути шви, блискавки, ґудзики, кишені, манжети та комір. На пальті або куртці варто перевірити підкладку й місця, де тканина найчастіше треться. У светрі — катишки, розтягнення та деформацію. У джинсах — внутрішню частину стегон, коліна й пояс.

Також варто подивитися на склад тканини. Дешева річ із сильним зносом може швидко втратити вигляд, і тоді замість економії доведеться купувати нову.

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