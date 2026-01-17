Відео
Україна
Медаль УБД — що за нагорода та які пільги вона надає

Медаль УБД — що за нагорода та які пільги вона надає

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 20:10
Медаль УБД у 2026 році — кому надають нагороду й пільги
Військовий. Фото: Повітряні сили/Telegram

Медаль УБД — це своєрідна відзнака людей, які зі зброєю в руках захищали Україну від російських окупантів. Цю нагороду можуть отримати як кадрові військові, добровольці зі статусом учасника бойових дій. 

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, що це за медаль та які пільги вона надає у 2026 році. 

Читайте також:

Медаль УБД 

Надгрудним знаком Ветеран війни, за Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", нагороджується людина зі статусом ветеран війни. Сама медаль поділяється на чотири види, а саме: 

  1. Ветеран війни – учасник бойових дій.
  2. Ветеран війни – особа з інвалідністю.
  3. Ветеран війни – учасник війни.
  4. Ветеран війни – особливі заслуги.

При цьому медаль Ветеран війни не правильно вважати повноцінною нагородою. Усе тому, що за Постановою №302 від 12 травня 1994 року "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів", ця медаль слугує лише додатком до посвідчення УБД. Відповідно — це не окрема нагорода.

Медаль УБД захисник отримує разом із посвідченням учасника бойових, коли держава визнає заслуги військового та присвоює йому статус учасника бойових дій.

Пільги і медаль УБД

Наявність медалі УБД не означає, що власник надгрудного знаку отримає право на пільги від держави. Усе тому, що воно з'явиться вже після присвоєння військовому статусу УБД. У статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" вказано, що військовослужбовцям з УБД надається низка пільг, серед яких:

  • пільги на комунальні послуги — 75% знижка плати за користування житлом і 75% знижка на оплату комунальних послу;
  • право на забезпечення житловою площею та першочергове відведення земельних ділянок під будівництво; 
  • медичні пільги;
  • пільги на проїзд. 

Ще учасники бойових дій можуть отримувати фінансову допомогу з тимчасової непрацездатності, позачергове обслуговування у закладах, які надають соціальні послуги з догляду. Також держава дозволяє таким людям обирати, коли вони хочуть йти у щорічну відпустку та брати додаткові дні відпочинку, зберігаючи при цьому зарплату на 14 календарних днів. 

Діти УБД теж можуть розраховувати на державну підтримку, коли здобуватимуть фахову передвищу, вищу та професійну освіти у державних і комунальних навчальних закладах. 

Також людина, здобувши статус УБД, отримує право на повну або часткову оплату навчання коштом бюджету, пільгові довгострокові кредити, щоб здобути освіту, соціальні стипендії, безоплатне проживання у гуртожитку та інші пільги.

Раніше ми розповідали, що УБД мають пільги на проїзд у громадському транспорті. Відомо, як ними скористатися. Також писали, що учасники бойових дій можуть виходити на пенсію на пільгових умовах. Та для цього потрібно відповідати ключовим критеріям. 

нагорода військові пільги УБД медаль
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
