Пенсія для учасників бойових дій — які діють правила у 2026 році

У 2026 році учасники бойових дій (УБД) можуть скористатися правом пільгових умов виходу на пенсію. Йдеться про дострокове оформлення пенсійного забезпечення за віком, що передбачене як соціальна компенсація у зв'язку з підвищеними ризиками та навантаженням, пов'язаними із захистом держави.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на статтю 115 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пільговий вихід на пенсію для УБД

Згідно з нормами законодавства, пенсія на пільгових умовах дозволяє учасникам бойових дій почати отримувати виплати раніше, ніж передбачається загальними правилами.

Відповідна преференція вважається визнанням заслуг перед Батьківщиною. Йдеться про можливість дострокового виходу на пенсію у разі досягнення зниженого вікового порогу та наявності необхідної кількості страхового стажу.

Скористатися нормою закону щодо дострокового призначення пенсії можуть громадяни, які відповідатимуть ключовим критеріям: є статус УБД та досягнено визначеного віку.

Відповідна норма діє для:

військовослужбовців ЗСУ;

бійців Нацгвардії;

Служби безпеки;

осіб рядового і начальницького складу інших силових структур (учасники АТО, ООС).

Також цим правом можуть скористатися члени сімей загиблих чи померлих захисників країни, оформивши пенсію на таких умовах.

Окрім того, вийти на пенсію за пільговими умовами можна особам з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту країни.

Правила дострокового виходу на пенсію

Для оформлення дострокової пенсії учасники бойових дій мають відповідати таким вимогам одночасно:

Наявність посвідчення учасника бойових дій (головний документ, що підтверджує право на пільгу виплату); Досягнення спеціального пільгового пенсійного віку: для чоловіків 55 років, для жінок 50 років; Страховий стаж для чоловіків не менш ніж 25 років, для жінок — не менш ніж 20 років.

У разі дотримання відповідних умов громадяни зможуть оформити вихід на пенсію достроково. До страхового стажу включають як період проходження служби, так і інші періоди, за які були сплачені страхові внески. Зокрема, страховий стаж людина може накопичити як до, так і після отримання статусу учасника бойових дій.

Раніше ми повідомляли, що у 2025 році пенсія для УБД з урахуванням усіх надбавок та підвищень становила щонайменше 5,52 тис. грн. Якщо пенсія нижча, то надають щомісячну адресну допомогу до зазначеного рівня.

Також писали, що у ВРУ нардепи ініціюють зміни у призначенні пенсії за вислугою років. Відомо, що пропозиції передбачають розширення кола військових, які матимуть право на неї.