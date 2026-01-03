Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільгова пенсія для УБД — які правила у 2026 році

Пільгова пенсія для УБД — які правила у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 06:10
Пенсія для учасників бойових дій — які діють правила у 2026 році
Людина у формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році учасники бойових дій (УБД) можуть скористатися правом пільгових умов виходу на пенсію. Йдеться про дострокове оформлення пенсійного забезпечення за віком, що передбачене як соціальна компенсація у зв'язку з підвищеними ризиками та навантаженням, пов'язаними із захистом держави. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на статтю 115 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". 

Реклама
Читайте також:

Пільговий вихід на пенсію для УБД

Згідно з нормами законодавства, пенсія на пільгових умовах дозволяє учасникам бойових дій почати отримувати виплати раніше, ніж передбачається загальними правилами.

Відповідна преференція вважається визнанням заслуг перед Батьківщиною. Йдеться про можливість дострокового виходу на пенсію у разі досягнення зниженого вікового порогу та наявності необхідної кількості страхового стажу.  

Скористатися нормою закону щодо дострокового призначення пенсії можуть громадяни, які відповідатимуть ключовим критеріям: є статус УБД та досягнено визначеного віку.

Відповідна норма діє для:

  • військовослужбовців ЗСУ;
  • бійців Нацгвардії;
  • Служби безпеки;
  • осіб рядового і начальницького складу інших силових структур (учасники АТО, ООС).

Також цим правом можуть скористатися члени сімей загиблих чи померлих захисників країни, оформивши пенсію на таких умовах.

Окрім того, вийти на пенсію за пільговими умовами можна особам з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту країни.

Правила дострокового виходу на пенсію

Для оформлення дострокової пенсії учасники бойових дій мають відповідати таким вимогам одночасно:

  1. Наявність посвідчення учасника бойових дій (головний документ, що підтверджує право на пільгу виплату);
  2. Досягнення спеціального пільгового пенсійного віку: для чоловіків 55 років, для жінок 50 років;
  3. Страховий стаж для чоловіків не менш ніж 25 років, для жінок — не менш ніж 20 років.

У разі дотримання відповідних умов громадяни зможуть оформити вихід на пенсію достроково. До страхового стажу включають як період проходження служби, так і інші періоди, за які були сплачені страхові внески. Зокрема, страховий стаж людина може накопичити як до, так і після отримання статусу учасника бойових дій.

Раніше ми повідомляли, що у 2025 році пенсія для УБД з урахуванням усіх надбавок та підвищень становила щонайменше 5,52 тис. грн. Якщо пенсія нижча, то надають щомісячну адресну допомогу до зазначеного рівня. 

Також писали, що у ВРУ нардепи ініціюють зміни у призначенні пенсії за вислугою років. Відомо, що пропозиції передбачають розширення кола військових, які матимуть право на неї. 

виплати пенсії ПФУ гроші УБД
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації