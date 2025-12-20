Відео
Смерть годувальника — яку призначать пенсію, якщо нема стажу

Смерть годувальника — яку призначать пенсію, якщо нема стажу

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 06:01
Пенсія по втраті годувальника без стажу — які виплати можна отримати
500 гривень в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Як правило, пенсія у зв’язку зі втратою годувальника призначається, якщо у нього є хоча б рік стажу. Втім, є випадки, коли виплати надаються на інших умовах. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Пенсія після втрати годувальника без стажу 

На пенсію у зв’язку із втратою годувальника можуть розраховувати непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, яких він утримував. Щоб оформити виплати на загальних умовах у померлого має бути достатньо страхового стажу, йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ). Йдеться про те, що показник має відповідати страховому стажу, який знадобився б померлому для призначення пенсії за ІІ – III групою інвалідності.

Наприклад, якщо годувальник помер у віці 55 років і на момент смерті у нього було щонайменше 13 років стажу, то в його родини є право подавати документи та оформлювати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Якщо ж стажу не вистачає, то виплату не надають.

Але, для окремих категорій населення існують винятки з правил, коли пенсію надають незалежно від стажу померлого. Це можливо, якщо він:

  • став донором органів;
  • загинув під час участі у Революції Гідності;
  • загинув під час участі в бойових діях;
  • зник безвісті за особливих обставин;
  • є військовополоненим.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Розмір виплат має становити:

  • на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника;
  • на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Ці розрахунки залишаються актуальними й на 2026 рік. 

Як повідомлялося раніше, в українців є можливість збільшити розмір своєї пенсії. Відомо, як це зробити. Також ми писали про доплату до пенсії у 50 гривень. Таку суму щомісяця можуть отримувати, наприклад, люди з інвалідністю. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
