Пенсія по втраті годувальника без стажу — які виплати можна отримати

Як правило, пенсія у зв’язку зі втратою годувальника призначається, якщо у нього є хоча б рік стажу. Втім, є випадки, коли виплати надаються на інших умовах.

Пенсія після втрати годувальника без стажу

На пенсію у зв’язку із втратою годувальника можуть розраховувати непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, яких він утримував. Щоб оформити виплати на загальних умовах у померлого має бути достатньо страхового стажу, йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ). Йдеться про те, що показник має відповідати страховому стажу, який знадобився б померлому для призначення пенсії за ІІ – III групою інвалідності.

Наприклад, якщо годувальник помер у віці 55 років і на момент смерті у нього було щонайменше 13 років стажу, то в його родини є право подавати документи та оформлювати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Якщо ж стажу не вистачає, то виплату не надають.

Але, для окремих категорій населення існують винятки з правил, коли пенсію надають незалежно від стажу померлого. Це можливо, якщо він:

став донором органів;

загинув під час участі у Революції Гідності;

загинув під час участі в бойових діях;

зник безвісті за особливих обставин;

є військовополоненим.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Розмір виплат має становити:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Ці розрахунки залишаються актуальними й на 2026 рік.

