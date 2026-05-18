Виплати від UNHCR Ukraine: як і де ВПО можуть оформити 12 000 грн

18 травня 2026 року у ще одному місті відкриється реєстрація на оформлення фінансової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом глобальної міжурядової організації — Агентства ООН у справах біженців. Подати заявки зможуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці.

Кому доступна грошова допомога від UNHCR Ukraine

Як зазначають організатори, подати заявки для запису в електронну чергу зможуть жителі Києва. Виплати будуть доступні внутрішнім переселенцям та біженцям, які тимчасово проживають у цьому місті. Нові правила передбачають надання допомоги, розмір якої залежатиме від складності ситуації під час воєнного стану. У списку:

Внутрішньо переміщені особи (за останні 45 днів), які залишили оселі через загрозу життю, обстріли, обов’язкову евакуацію. ВПО (від 46 днів до шести місяців), які перемістилися через війну. Громадяни, які прибули додому (після вимушеного переміщення по регіонах або з-за кордону), а повернення відбулося протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

З-поміж вимог відбору для двох останніх категорій:

щомісячний дохід не перевищує 8 300 грн на кожного в родині;

враховуватимуть близькість до лінії фронту та стан умов проживання.

не отримували виплати від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Правила оформлення фінансової допомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані правила, можуть записатися в електронну чергу реєстрації. Онлайн-форму для запису в пункт збору даних в м. Київ відкриють 18 травня о 12:00.

У разі успішного заповнення форми надійде дзвінок від працівників партнера програми БФ "Право на захист" для проходження попередньої перевірки на відповідність вимогам та призначення дати, часу та адреси особистого прийому.

Громадяни мають підготувати документи (оригінали):

паспорт;

податковий номер (ІПН);

довідку ВПО (або інші документи щодо переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківську карту голови домогосподарства (номер IBAN);

документи, що підтвердять інвалідність чи опіку.

"Присутність усіх членів родини на пункті реєстрації є обов'язковою! (Для маломобільних людей та дітей до 3 років реєстрація можлива за оригіналами документів при наявності медичної довідки). Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — додали організатори.

За новими правилами, ВПО отримають залежно від життєвих обставин кілька видів виплат до 12 300 грн.

