Мінімальні пенсії в Україні 2026: кому можна оформити виплату у 10 000 грн

В Україні рідним загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців держава гарантує право на отримання пенсії з відповідної підстави. Є два варіанти таких щомісячних виплат, мінімальні розміри яких суттєво переглянули.

Хто з рідних військових має право на 10 000 пенсії у 2026 році

Навесні держава підвищила мінімальні гарантії для родин загиблих та зниклих безвісти військових під час захисту Україну від російської агресії.

Зокрема, мінімальний розмір пенсії зріс до 10 020 грн для родин, де виплати отримують двоє або більше членів родини (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а також двоє і більше дітей загиблого військового. Сума зросла на 3 920 грн.

Також мінімальна виплата на кожного непрацездатного члена родини (батьки, дружина/чоловік загиблих, а також для однієї дитини, яка отримує держдопомогу замість пенсії) тепер становить 12 810 грн на особу. Виплата підвищилась на 5 100 грн.

Питання мінімальних гарантій для членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти, захищаючи Україну, регулює урядова постанова № 674 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб".

Відповідні виплати щороку будуть індексуватися, а сам перерахунок відбудеться автоматично. Громадянам не потрібно подавати жодних заяв чи йти особисто до установ.

Куди звертатися для оформлення пенсії

Громадяни можуть подати заяву через уповноважений структурний підрозділ міністерства або відомства, де військовий проходив службу, якщо йому не була призначена пенсія.

У разі надання військовому пенсії, то необхідно звернутися у сервісний центр Пенсійного фонду за адресою проживання або перебування.

До заяви потрібно додати пакет документів (копії):

паспорт громадянина/дані про місце реєстрації (проживання);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть;

документи із засвідченням родинних відносин (свідоцтво про народження/одруження);

документ про непрацездатність;

довідка про встановлення групи інвалідності (якщо є);

висновок про настання інвалідності до повноліття (для пенсії дитині, якій більш ніж 18 років);

довідка закладу освіти про навчання членів родини за денною формою;

документи щодо страхового стажу не менше 20 років (для пенсії матері, дружині, віком від 50 до 55 років);

документи, що пасинок (падчерка) не отримували аліменти від батьків;

реквізити банківського рахунку.

Пенсія призначається, якщо захисник загинув або помер:

у період несення військової служби;

протягом трьох місяців після звільнення;

пізніше трьох місяців — через поранення, контузію чи захворювання, отримані під час служби.

