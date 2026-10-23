Військовий на консультації у лікаря в госпіталі. Фото: Reuters

З 24 листопада 2026 року в Україні мають запрацювати нові правила грошового забезпечення військовослужбовців, які через поранення або травми лікуються понад рік. Зміни передбачають збереження основних виплат на час тривалого лікування, а також додаткову винагороду в розмірі 50 000 або 100 000 грн на місяць залежно від обставин ушкодження та виконання визначених законом умов.

Про це повідомив адвокат Назар Олексюк, передають Новини.LIVE.

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Як зміняться виплати військовим під час лікування

24 листопада 2026 року мають набути чинності основні положення закону № 4954-IX. Одна з ключових змін стосується грошового забезпечення військовослужбовців, які через поранення, травми або інші ушкодження потребують лікування понад 12 місяців.

Раніше тривалість виплат під час безперервного лікування та відпустки для лікування була обмежена 12 місяцями поспіль. Після завершення цього строку виникала невизначеність щодо фінансового забезпечення військових, які й надалі потребували операцій, стаціонарного лікування або реабілітації.

Додаткова винагорода в розмірі 100 000 грн уже передбачена для визначених категорій військовослужбовців, зокрема під час стаціонарного лікування через поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, а також під час відпустки для лікування після тяжкого поранення. Однак питання збереження виплат після 12 місяців потребувало врегулювання.

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Що передбачає новий закон

Закон дозволяє продовжувати стаціонарне лікування понад 12 місяців за наявності медичних показань. Повторний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК) має відбутися не пізніше завершення продовженого строку лікування, але щонайпізніше — через чотири місяці після його продовження.

За військовослужбовцями, яких через потребу в лікуванні або реабілітації виведено в розпорядження командира, передбачено збереження грошового забезпечення протягом відповідного періоду.

Воно включає:

посадовий оклад за останнім місцем служби;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати постійного характеру;

інші передбачені виплати з урахуванням зміни вислуги років і встановлених норм.

Гарантії стосуються стаціонарного лікування в Україні та за кордоном, відпустки для лікування, а також амбулаторного етапу, якщо він безпосередньо продовжує стаціонарне лікування.

Таким чином, 12 місяців не повинні автоматично ставати межею для збереження грошового забезпечення. Водночас важливо, щоб перебування військовослужбовця в розпорядженні командира саме у зв’язку з лікуванням або реабілітацією було належно оформлене.

Кому передбачена додаткова винагорода 50 000 грн

Щомісячна винагорода в розмірі 50 000 грн передбачена для військовослужбовців, які через поранення, травму, контузію або каліцтво, отримані під час виконання обов’язків військової служби:

перебувають на стаціонарному лікуванні, офіційно продовженому понад 12 місяців, зокрема під час переведення між медичними закладами;

перебувають у відпустці для лікування після тяжкої травми.

Важлива особливість нових правил полягає в тому, що право на цю винагороду не обмежується лише бойовими пораненнями. Воно може поширюватися й на інші ушкодження, отримані під час виконання обов’язків військової служби, якщо дотримано передбачених законом умов.

Коли військовим виплачуватимуть 100 000 грн

Винагорода в розмірі 100 000 грн на місяць передбачена для військовослужбовців, які після 12 місяців продовжують стаціонарне лікування та одночасно відповідають визначеним вимогам:

мають тяжке поранення, травму, контузію або каліцтво;

отримали ушкодження, пов’язане із захистом Батьківщини;

проходять стаціонарне лікування, офіційно продовжене понад 12 місяців.

Якщо військовослужбовець має право і на винагороду в розмірі 50 000 грн, і на виплату 100 000 грн, ці суми не додаються. Передбачено виплату однієї винагороди — у більшому розмірі, за наявності відповідних підстав.

Що зміниться для військових, які вже лікуються понад 12 місяців

Закон не встановлює, що 12-місячний строк має починатися заново після набуття ним чинності, і не обмежує гарантії виключно новими випадками поранень або госпіталізацій.

Якщо після 24 листопада 2026 року військовослужбовець продовжуватиме стаціонарне лікування, строк якого належно продовжено понад 12 місяців, до відповідних правовідносин можуть застосовуватися нові норми. Для цього мають бути виконані встановлені законом умови.

Попередній період лікування в такому разі враховуватиметься для визначення його загальної тривалості. Водночас право на нові виплати за новими правилами пов’язується з набуттям законом чинності, тобто з 24 листопада 2026 року.

Чи нараховуватимуть нові виплати автоматично

Нарахування не відбуватимуться автоматично. Для призначення виплат мають значення кілька обставин:

причинний зв’язок ушкодження з виконанням обов’язків військової служби або із захистом Батьківщини;

підтвердження тяжкості ушкодження — для винагороди в розмірі 100 000 грн;

медичні показання та офіційне продовження стаціонарного лікування;

своєчасне проходження повторного огляду ВЛК;

наказ командира про виплату;

належне кадрове оформлення;

дотримання урядових і відомчих процедур.

Сам факт лікування понад 12 місяців не означає, що додаткову винагороду обов’язково призначать без перевірки інших умов. Потрібно підтвердити право на відповідну виплату та оформити документи.

Коли запрацюють зміни

Попри закріплення нових гарантій у законі, практичний механізм їх реалізації залежатиме також від рішень Кабміну.

Закон передбачає визначення урядом відповідних підстав, умов і порядку збереження грошового забезпечення, продовження лікування та виплати додаткових винагород у розмірах 50 000 і 100 000 грн.

Для цього законодавець установив тримісячний строк із дня, наступного за днем опублікування закону, на ухвалення необхідних нормативно-правових актів, приведення чинних урядових документів у відповідність і оновлення відомчих правил.

Тому сама дата 24 листопада 2026 року ще не означає, що всі процедури автоматично запрацюють без додаткових рішень. Якщо необхідні акти не ухвалять вчасно, можуть виникнути труднощі з оформленням виплат, переліком документів і застосуванням нових правил військовими частинами та фінансовими органами.

У такому разі право, закріплене законом, може потребувати додаткових процедурних рішень для практичної реалізації. Тому військовослужбовцям важливо стежити за оновленнями нормативної бази та перевіряти, чи оформлено їхні документи відповідно до чинних вимог.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки виплачують військовослужбовцям, які отримали інвалідність. Сума допомоги залежить не лише від групи, а й від причин її встановлення. За визначених законом умов виплата може перевищувати 1,3 млн грн.

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