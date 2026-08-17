Лікарняні у 2026 році: через які причини загрожує втрата 50-100% зарплати

Лікарняні від 50% до 100%: коли і чому можуть відмовити в оплаті
У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили ситуації, коли допомогу з тимчасової непрацездатності для застрахованих осіб не призначають або можуть припинити у 2026 році. Відповідні обмеження передбачені нормами чинного законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Про це розповіли у пресслужбі фонду, передає видання Новини.LIVE.
Коли лікарняні можуть не оплатити
За інформацією Пенсійного фонду, допомога з тимчасової непрацездатності надається працівнику для компенсації втрати заробітку у зв'язку з хворобою або травмою.
Знідно зі ст. 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соцстрахування", допомога нараховується працівникам залежно від обсягу страхового стажу. Йдеться про таку частку від середньої заробітної плати:
- до трьох років — 50%;
- від трьох до п'яти років — 60%;
- від п'яти до восьми років — 70%;
- понад вісім років — 100%.
Водночас передбачені випадки, коли право на відповідні виплати відсутнє.
Лікарняні не надають працівникам, якщо пішли:
- у відпустку без збереження зарплати;
- у творчу відпустку;
- у додаткову відпустку у зв’язку з навчанням.
Також виплату не нараховують за час тимчасової непрацездатності, вказаний у листку непрацездатності, який було визнано необґрунтованим.
Причини для скасування допомоги
Норми законодавства передбачають низку випадків, коли допомогу з тимчасової непрацездатності не призначають взагалі.
Серед таких ситуацій:
- отримання травм/захворювань під час скоєння кримінальних правопорушень;
- навмисне заподіяння шкоди самому собі для ухилення від роботи/інших обов’язків;
- симуляція хвороби;
- перебування під арештом;
- проведення судово-медичної експертизи;
- примусове лікування за судовим рішенням.
Також допомогу з тимчасової непрацездатності не виплачують, коли хвороба або травма виникли через:
- алкогольне сп’яніння;
- наркотичне сп’яніння;
- токсичне сп’яніння;
- дії, пов’язані з таким сп’янінням.
За таких обставин право на страхові виплати може бути втрачене незалежно від того, чи є листок непрацездатності.
Окрім того, призвести до втрати виплат може порушення режиму лікування працівником за таких умов:
- невиконання рекомендацій лікаря;
- недотримання призначеного режиму лікування;
- невиконання рекомендацій спеціалістів з реабілітації за індивідуальним планом;
- відсутність на медогляді або засіданні лікарсько-консультативної комісії без поважних причин.
За таких ситуацій термін припинення виплати буде визначено органом, який призначає лікарняні.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Кабінеті міністрів розкрили плани щодо намірів змінити правила виплати лікарняних. Зміни торкнуться учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, працівників, постраждалих через нещасний випадок на виробництві. Зокрема, ветеранам мають намір збільшити період, за який рахуватиметься стаж.
Ще Новини.LIVE писали, хто в Україні може отримувати найбільші суми лікарняних. Для низки категорій громадян, зокрема для ветеранів, постраждалих від Чорнобильської аварії та працівників і гіг-спеціалістів резидентів "Дія Сіті", передбачається надання виплат у сумі 100% доходу незалежно від страхового стажу. Водночас максимально можна отримати до 172 940 грн на місяць.