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Головна Фінанси Лікарняні від 50% до 100%: коли і чому можуть відмовити в оплаті

Лікарняні від 50% до 100%: коли і чому можуть відмовити в оплаті

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 14:30
Лікарняні у 2026 році: через які причини загрожує втрата 50-100% зарплати
Медпрацівники у лікарні. Фото: МОЗ

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили ситуації, коли допомогу з тимчасової непрацездатності для застрахованих осіб не призначають або можуть припинити у 2026 році. Відповідні обмеження передбачені нормами чинного законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це розповіли у пресслужбі фонду, передає видання Новини.LIVE.

Коли лікарняні можуть не оплатити

За інформацією Пенсійного фонду, допомога з тимчасової непрацездатності надається працівнику для компенсації втрати заробітку у зв'язку з хворобою або травмою.

Знідно зі ст. 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соцстрахування", допомога нараховується працівникам залежно від обсягу страхового стажу. Йдеться про таку частку від середньої заробітної плати:

  • до трьох років — 50%;
  • від трьох до п'яти років — 60%;
  • від п'яти до восьми років — 70%;
  • понад вісім років — 100%.

Водночас передбачені випадки, коли право на відповідні виплати відсутнє.

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Лікарняні не надають працівникам, якщо пішли:

  • у відпустку без збереження зарплати;
  • у творчу відпустку;
  • у додаткову відпустку у зв’язку з навчанням.

Також виплату не нараховують за час тимчасової непрацездатності, вказаний у листку непрацездатності, який було визнано необґрунтованим.

Причини для скасування допомоги

Норми законодавства передбачають низку випадків, коли допомогу з тимчасової непрацездатності не призначають взагалі.

Серед таких ситуацій:

  • отримання травм/захворювань під час скоєння кримінальних правопорушень;
  • навмисне заподіяння шкоди самому собі для ухилення від роботи/інших обов’язків;
  • симуляція хвороби;
  • перебування під арештом;
  • проведення судово-медичної експертизи;
  • примусове лікування за судовим рішенням.

Також допомогу з тимчасової непрацездатності не виплачують, коли хвороба або травма виникли через:

  • алкогольне сп’яніння;
  • наркотичне сп’яніння;
  • токсичне сп’яніння;
  • дії, пов’язані з таким сп’янінням.

За таких обставин право на страхові виплати може бути втрачене незалежно від того, чи є листок непрацездатності.

Окрім того, призвести до втрати виплат може порушення режиму лікування працівником за таких умов:

  • невиконання рекомендацій лікаря;
  • недотримання призначеного режиму лікування;
  • невиконання рекомендацій спеціалістів з реабілітації за індивідуальним планом;
  • відсутність на медогляді або засіданні лікарсько-консультативної комісії без поважних причин.

За таких ситуацій термін припинення виплати буде визначено органом, який призначає лікарняні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Кабінеті міністрів розкрили плани щодо намірів змінити правила виплати лікарняних. Зміни торкнуться учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, працівників, постраждалих через нещасний випадок на виробництві. Зокрема, ветеранам мають намір збільшити період, за який рахуватиметься стаж. 

Ще Новини.LIVE писали, хто в Україні може отримувати найбільші суми лікарняних. Для низки категорій громадян, зокрема для ветеранів, постраждалих від Чорнобильської аварії та працівників і гіг-спеціалістів резидентів "Дія Сіті", передбачається надання виплат у сумі 100% доходу незалежно від страхового стажу. Водночас максимально можна отримати до 172 940 грн на місяць. 

робота ПФУ гроші лікарняні допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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