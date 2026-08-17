Лікарняні у 2026 році: через які причини загрожує втрата 50-100% зарплати

Медпрацівники у лікарні. Фото: МОЗ

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили ситуації, коли допомогу з тимчасової непрацездатності для застрахованих осіб не призначають або можуть припинити у 2026 році. Відповідні обмеження передбачені нормами чинного законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це розповіли у пресслужбі фонду, передає видання Новини.LIVE.

Коли лікарняні можуть не оплатити

За інформацією Пенсійного фонду, допомога з тимчасової непрацездатності надається працівнику для компенсації втрати заробітку у зв'язку з хворобою або травмою.

Знідно зі ст. 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соцстрахування", допомога нараховується працівникам залежно від обсягу страхового стажу. Йдеться про таку частку від середньої заробітної плати:

до трьох років — 50%;

від трьох до п'яти років — 60%;

від п'яти до восьми років — 70%;

понад вісім років — 100%.

Водночас передбачені випадки, коли право на відповідні виплати відсутнє.

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Лікарняні не надають працівникам, якщо пішли:

у відпустку без збереження зарплати;

у творчу відпустку;

у додаткову відпустку у зв’язку з навчанням.

Також виплату не нараховують за час тимчасової непрацездатності, вказаний у листку непрацездатності, який було визнано необґрунтованим.

Причини для скасування допомоги

Норми законодавства передбачають низку випадків, коли допомогу з тимчасової непрацездатності не призначають взагалі.

Серед таких ситуацій:

отримання травм/захворювань під час скоєння кримінальних правопорушень;

навмисне заподіяння шкоди самому собі для ухилення від роботи/інших обов’язків;

симуляція хвороби;

перебування під арештом;

проведення судово-медичної експертизи;

примусове лікування за судовим рішенням.

Також допомогу з тимчасової непрацездатності не виплачують, коли хвороба або травма виникли через:

алкогольне сп’яніння;

наркотичне сп’яніння;

токсичне сп’яніння;

дії, пов’язані з таким сп’янінням.

За таких обставин право на страхові виплати може бути втрачене незалежно від того, чи є листок непрацездатності.

Окрім того, призвести до втрати виплат може порушення режиму лікування працівником за таких умов:

невиконання рекомендацій лікаря;

недотримання призначеного режиму лікування;

невиконання рекомендацій спеціалістів з реабілітації за індивідуальним планом;

відсутність на медогляді або засіданні лікарсько-консультативної комісії без поважних причин.

За таких ситуацій термін припинення виплати буде визначено органом, який призначає лікарняні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Кабінеті міністрів розкрили плани щодо намірів змінити правила виплати лікарняних. Зміни торкнуться учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, працівників, постраждалих через нещасний випадок на виробництві. Зокрема, ветеранам мають намір збільшити період, за який рахуватиметься стаж.

Ще Новини.LIVE писали, хто в Україні може отримувати найбільші суми лікарняних. Для низки категорій громадян, зокрема для ветеранів, постраждалих від Чорнобильської аварії та працівників і гіг-спеціалістів резидентів "Дія Сіті", передбачається надання виплат у сумі 100% доходу незалежно від страхового стажу. Водночас максимально можна отримати до 172 940 грн на місяць.