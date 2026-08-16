Нові правила лікарняних для ветеранів і постраждалих на виробництві: що планують змінити

Лікар з пацієнтом. Фото: Новини.LIVE

Уряд пропонує змінити правила виплати лікарняних. Зміни стосуватимуться учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також працівників, які постраждали через нещасний випадок на виробництві. Для ветеранів хочуть збільшити період, за який рахуватимуть страховий стаж, а потерпілим на виробництві дозволити отримувати лікарняні ще до завершення розслідування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Що хочуть змінити для учасників бойових дій

Зараз, якщо застрахована людина має менше шести місяців страхового стажу за останні 12 місяців перед хворобою, її лікарняні можуть обмежити сумою, розрахованою із мінімальної зарплати.

Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни пропонують зробити виняток. Замість 12 місяців страховий стаж пропонують перевіряти за останні 24 місяці.

Тобто якщо людина мала щонайменше шість місяців страхового стажу протягом двох років перед настанням страхового випадку, обмеження за мінімальною зарплатою не застосовуватиметься.

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Чому хочуть рахувати стаж за два роки

Ідея пов'язана з ситуацією, у якій після військової служби опиняються багато ветеранів. Після звільнення людині може знадобитися час на лікування, реабілітацію, відпочинок і повернення до цивільного життя. У цей період вона може не працювати й, відповідно, не мати страхового стажу.

Якщо рахувати стаж не за один, а за два роки, у людини буде більше часу, щоб набрати необхідні шість місяців і не втратити можливість отримувати лікарняні без цього обмеження.

Чи всім ветеранам автоматично збільшать лікарняні

Це важливий момент. Законопроєкт не встановлює всім учасникам бойових дій однакову суму лікарняних. Йдеться саме про зміну періоду, за який рахуватимуть страховий стаж.

Для більшості працівників залишається правило про шість місяців стажу за останні 12 місяців. Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни пропонують рахувати ці шість місяців за довший — 24-місячний — період.

Що зміниться для тих, хто постраждав на виробництві

Інша частина законопроєкту стосується працівників, які отримали травму або професійне захворювання на роботі. Проблема в тому, що розслідування нещасного випадку може тривати місяцями. Особливо складною ця процедура може бути під час воєнного стану. А людина в цей час може залишитися без зарплати та інших виплат.

Тому пропонують не чекати завершення розслідування, а починати виплачувати допомогу за лікарняним уже під час його проведення. Підставою для цього буде листок непрацездатності.

Хто оплачуватиме перші 17 днів

За запропонованими правилами, перші 17 днів тимчасової непрацездатності оплачуватиме роботодавець за рахунок коштів підприємства, установи чи організації.

Далі, після завершення розслідування, буде зрозуміло, чи підтверджено нещасний випадок як страховий випадок. Якщо його підтвердять і працівникові потрібно буде доплатити, щоб загальна сума допомоги становила 100% середньої зарплати, роботодавець зробить відповідну доплату. Це має відбуватися незалежно від страхового стажу працівника.

Якщо нещасний випадок не підтвердять

Законопроєкт передбачає і таку ситуацію. Якщо після завершення розслідування з'ясується, що страховий випадок не підтвердився, уповноважений орган має відшкодувати роботодавцю суму допомоги, яку той виплатив працівникові за шостий–сімнадцятий день непрацездатності.

Тобто працівникові не доведеться чекати місяцями, поки завершиться розслідування. Він отримуватиме виплату під час хвороби, а остаточні розрахунки проведуть уже після встановлення всіх обставин.

Коли це може запрацювати

Наразі запропоновані правила ще не є чинними. Якщо законопроєкт ухвалять, закон має набрати чинності через три місяці після його офіційного опублікування.

Після цього Кабінет Міністрів матиме ще три місяці, щоб привести свої нормативні акти у відповідність до нового закону.

Раніше Новини.LIVE писали, що лікарняні не завжди нараховують одразу після завершення хвороби. Спочатку електронний листок має отримати статус "Готовий до сплати". Перші п’ять днів оплачує роботодавець, а з шостого дня виплати фінансує ПФУ. Якщо лікарняний ще має статус "Відкритий", роботодавець не може провести остаточний розрахунок, а після зміни статусу має призначити виплату протягом 10 робочих днів.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може отримувати найбільші лікарняні. Для окремих категорій, зокрема ветеранів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи та працівників і гіг-спеціалістів резидентів "Дія Сіті", передбачена виплата у розмірі 100% доходу незалежно від стажу. Водночас максимальна сума лікарняних у 2026 році обмежена 172 940 гривень на місяць.