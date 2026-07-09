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Головна Фінанси Нарахування лікарняних: як працює механізм та коли чекати виплат

Нарахування лікарняних: як працює механізм та коли чекати виплат

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 14:30
Лікарняні за кошти роботодавців: ключові вимоги та коли слід чекати виплат
Лікар з пацієнтом, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні працівникам оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за загальним захворюванням має відбуватися за власні кошти роботодавця, далі фінансування лікарняних лягає на Пенсійний фонд України (ПФУ). Водночас, відповідний механізм з оплати має певні нюанси.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ, інформують Новини.LIVE.

Які вимоги для нарахування лікарняних роботодавцем

Відповідно до статті 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соцстрахування", виплати з тимчасової непрацездатності нараховують залежно від страхового стажу працівника.

Йдеться про такий відсоток від його середнього доходу:

  • до трьох років — у розмірі 50%;
  • від трьох до п'яти років — у розмірі 60%;
  • від п'яти до восьми років — у розмірі 70%;
  • понад вісім років — у розмірі 100%.

Згідно з правилами, оплата працівникові перших п'яти днів тимчасової непрацездатності має відбуватися за рахунок коштів компанії. Якщо період перевищено, то з 6-го дня страхову виплату має фінансувати ПФУ. Водночас, у фонді зазначили, що є важливий нюанс: підприємство не може нарахувати та оплачувати лікарняний, доки він не закритий і не набув статусу "Готовий до сплати".

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У ПФУ пояснили, що в процедурі фінансового покриття періоду непрацездатності підставою для призначення виплат є листок непрацездатності з вищевказаним статусом.

Як правило, електронні лікарняні набувають відповідного статусу тільки через сім днів після дати закриття (дати завершення часу непрацездатності).

Водночас, доки у лікарняного вказано статус "Відкритий", його можна змінити чи продовжити. Згідно з чинним законодавтвом, роботодавці не мають юридичних підстав для здійснення розрахунку середньої заробітної плати та нрахування виплати на основі незавершеного страхового випадку.

Механізм призначення та нарахування виплат

У фонді розповіли, що процедура призначення та нарахування виплат на підприємстві складається з таких етапів:

  1. Роботодавець має дочекатися зміни статусу документа на "Готовий до сплати";
  2. Упродовж десяти робочих днів з часу зміни такого статусу підприємство має призначити виплати (зв ч. 1 ст. 24 закону про соціальне страхування).
  3. Після ухвалення рішення компанія повинна нарахувати оплату за перші п'ять днів за власні кошти. Якщо термін непрацездатності тривав довше, то потрібно сформувати заяву-розрахунок для одержання фінансування за інші дні.

У фонді також зауважили, що коли працівник хворіє довгий час, то лікарняний не лишається єдиним "відкритим" документом, оскільки лікар має закрити один листок непрацездатності та відкрити наступний для продовження.

Тільки-но перший лист непрацездатності (первинний) закриється і через сім днів стане "Готовим до сплати", його мають прийняти для надання оплати.

З огляду на це, за перший лікарняний можна розрахуватися, не чекаючи закриття усього періоду у вигляді наступних листків-продовжень непрацездатності.

Щодо термінів надання виплат, то оплата перших п’яти днів хвороби має здійснюватися найближчого після призначення дня, установленого для виплати зарплати (авансу/основної зарплати).

Таким чином не варто очікувати на нарахування за лікарняним, якщо у кабінеті страхувальника присутній статус "Відкритий". Виплати можливі після закриття документа, завершення семиденного терміну та зміни статусу.

Далі ПФУ має опрацювати заяву-розрахунок за листком непрацездатності та ухвалити рішення про надання страхової виплати. Після цього:

  • протягом трьох робочих днів має здійснити фінансування на окремий рахунок страхувальника;
  • компанія, одержавши кошти від ПФУ, повинна не пізніше найближчого дня, встановленого для виплати зарплати, здійснити нарахування допомоги застрахованому працівникові.

Ще Новини.LIVE писали, що українцям залежно від кількості страхового стажу нараховують виплати з тимчасової непрацездатності у відсотках від середньої зарплати. Зокрема, від п'яти до восьми років ― 70%, до трьох років ― 50%. Водночас, деякі громадяни можуть розраховути на лікарняні у сумі 100% доходу навіть, якщо не мають стажу. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з працівників може претендувати на найбільші лікарняні у сумі до 172 900 грн. Таким підхід у нарахуванні виплат застосовують лише для працівників однієї сучасної професії. Саме цей факт може гарантувати максимально можливі розміри допомоги.

робота лікарняні зарплата
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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