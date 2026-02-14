Виплати військовим під час лікування — скільки нараховують та чому можуть припинити

Військові у шпиталі. Фото: УНІАН

Військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні через хворобу або поранення, продовжують нараховувати грошове забезпечення. Суми та тривалість виплат залежать від низки чинників.

Про те, як виплачується грошове забезпечення захисникам під час лікування та чому його можуть перестати нараховувати, розповідають Новини.LIVE з посиланням на АрміяInform.

Реклама

Читайте також:

Який період лікування оплачується

Військовослужбовці, які проходять лікування у зв’язку з пораненням або захворюванням, не втрачають права на грошове забезпечення. Виплати зберігаються за період:

стаціонарного лікування (включно з медичною та реабілітаційною допомогою);

перебування у відпустці для лікування через хворобу;

відпустки для лікування після поранення.

Однак порядок і тривалість виплат залежать від строку лікування та наявності відповідних рішень військово-лікарської комісії (ВЛК).

Перші чотири місяці лікування

Протягом перших чотирьох місяців безперервного лікування військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення відповідно до останньої займаної посади. Тобто зберігається той самий рівень виплат, який був до госпіталізації чи оформлення відпустки для лікування.

Після чотирьох місяців безперервного лікування

Якщо лікування триває понад чотири місяці поспіль, виплата грошового забезпечення можлива лише за наявності висновку ВЛК про необхідність подальшого тривалого лікування.

Огляд військово-лікарською комісією має відбутися не пізніше ніж через чотири місяці з моменту початку лікування. Саме на підставі висновку ВЛК командир військової частини видає наказ про продовження виплат.

Водночас загальний строк перебування на лікуванні або у відпустці для лікування зі збереженням грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль.

Кому виплачують "бойові" під час лікування

Якщо військовий перебуває на лікуванні через поранення, контузію, травму чи каліцтво, отримані під час захисту Батьківщини, він має право не лише на базове грошове забезпечення, а й на додаткову винагороду — так звані "бойові".

Додаткова виплата здійснюється:

під час стаціонарного лікування (у тому числі в закладах охорони здоров’я за кордоном);

під час відпустки для лікування у разі тяжкого поранення.

Підставою для нарахування "бойових" є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) — форма №5. Її видає військова частина.

У документі обов’язково має бути зазначено, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. За відсутності такого формулювання додаткова винагорода, як правило, не нараховується.

Чи зберігаються "бойові" після виписки з лікарні

Після завершення стаціонарного лікування виплата 100 тисяч гривень продовжується лише в разі, якщо військовослужбовця направляють у відпустку для лікування саме через тяжке поранення. Це має бути прямо вказано у висновку ВЛК.

Якщо ж поранення не класифіковано як тяжке, виплата додаткової винагороди після виписки з лікарні припиняється.

Чи зберігаються виплати під час повторного лікування

За роз’ясненнями Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України, грошове забезпечення виплачується також у разі повторного або кожного наступного перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні.

Це правило діє, якщо лікування пов’язане з раніше отриманим пораненням (контузією, травмою чи каліцтвом), що виникло під час захисту Батьківщини, і підтверджене медичними показаннями. Причому йдеться як про українські, так і про закордонні медичні заклади.

Що робити, якщо виплати не нараховують

У разі невиплати додаткової винагороди після поранення військовослужбовцю варто:

Подати рапорт на ім’я командира військової частини з вимогою включити його до наказу про виплату додаткової винагороди. Додати до рапорту копію довідки про обставини поранення (форма №5).

Якщо у виплаті відмовлено, а військовий вважає це рішення неправомірним, можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512, а також отримати консультацію юриста, який спеціалізується на військовому праві.

Раніше ми розповідали, скільки отримують військові, які перебувають у відпустці.

Також дізнавайтеся, чи повинен військовий купувати недоотримане майно за власні гроші.