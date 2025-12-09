Шахраї торгують неіснуючими автомобілями — розкрито схему

Людина закрила обличчя руками. Фото: Unsplash

Купівля автомобіля для багатьох українців є доволі непересічною подією. Але оскільки цей процес пов'язаний з немалими фінансовими витратами, то завжди існує ризик натрапити на шахраїв. Наприклад, у 2025 році в Україні фіксують випадки афер із продажами автівок, яких взагалі не існує.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Шахраї продають українцям вигадані автомобілі

Шахрайська схема доволі проста: "продажами" автомобілів аферисти займаються в месенджерах, де створюють фейкові чат-боти, розповіли у Telegram-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. До того ж там вони пропонують майбутнім жертвам псевдопослуги, серед яких:

перевірку документів;

пошук вигідних пропозицій;

допомога у реєстрації автівки;

перевірка автомобіля у базі даних;

отримання водійського посвідчення.

Люди часто навіть не здогадуються, що потрапили на гачок до шахраїв, адже їхні боти добре замасковані, тож їх дійсно можна сплутати з офіційними сервісами: шахраї вміють відтворювати логотипи, державні кольори й навіть користуються схожими доменами.

Навіщо шахраї це роблять

Щоб виманити гроші та персональні дані.

"Вони можуть вимагати оплатити збір та надіслати фото документів, після чого твоя інформація опиняється в зловмисників", — розповіли у Держспецзв'язку.

Втім, в українців є шанс уникнути зустрічі із шахраями, якщо громадяни користуватимуться лише офіційними сервісами. Йдеться про:

"Кабінет водія", яким можна скористатися на сайті Головного сервісного центру МВС;

застосунок "Дія".

Також громадянам радять остерігатися фейкових чат-ботів — вони можуть бути дуже правдоподібними.

"Якщо і користуєшся ботами, то відкривай їх лише з офіційного сайту установи, а не з випадкових посилань чи пошуку в месенджері", — зауважили у відомстві.

Також важливо не платити за автомобіль, який ви ще навіть не бачили та із засторогою ставтесь до "посередників".

Раніше ми розповідали про шахраїв, які атакують клієнтів ПриватБанку. Відомо, що вони надсилають фішингові листи з небезпечним наповненням: якщо їх відкрити, на комп'ютер потрапить шкідлива програма, яка спричинить витік важливих персональних даних. Дізнавайтесь також про соціальну інженерію та що ще потрібно знати про методи шахраїв.