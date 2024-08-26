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Блокування фінансових операцій українців за кордоном — НБУ готує рішення

26 серпня 2024 11:12
Ксенія Симонова - Редактор
Блокування операцій українців за кордоном — НБУ планує уладнати ситуацію
Будівля НБУ. Фото: Bank.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Національний банк України (НБУ) почав контактувати з іноземними установами для мінімізації блокування фінансових операцій українцям. Центробанк звернувся до регуляторів Євросоюзу та США щодо роз'яснення.

Про це розповіли представники Нацбанку за підсумками зустрічі з банками за участю Міністерства економіки та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як зазначається, НБУ через проблеми, з якими стикаються українці, звернувся до регуляторів Євросоюзу та США щодо роз'яснення усіх особливостей роботи фінустанов з клієнтами з України. Головна ціль — мінімізація блокування фінансових операцій.

Раніше повідомлялося, що український бізнес із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей має проблеми з блокуванням платежів у західних країнах.

У НБУ зауважують, що зараз працюють над можливістю оприлюднення регуляторам ЄС та США офіційного роз'яснення для фінансових і платіжних установ стосовно того, що не повинно викликати застережень у роботі з українцями. Працюють над підготовкою переліку офіційних джерел з інформацією про підконтрольність територій Україні для подальшої перевірки статусу осіб.

Нацбанк закликав іноземні регулятори сповістити всі підконтрольні їм банки і небанківські фінустанови, що українська фінансова система працює стабільно і забезпечує всі умови для ефективних переказів, навіть на тлі російської агресії. Також співпрацює з МЗС, щоб передавати інформацію про ситуацію в Україні, зокрема, стану фінансової системи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "Ощадбанк" через плутанину у формулюваннях блокує рахунки вразливим категоріям громадян. Зокрема, пенсійні рахунки на дітей з втрати годувальника, називаючи їх "поточними", а не цільовими.

Також ми писали, що в рамках фінмоніторингу продовжує масово блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами. При цьому може розцінити надходження на рахунок "відпускних" як ризикові доходи.

НБУ банки біженці рахунки закордон блокування

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