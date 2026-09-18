Банки переписали курс долара: скільки коштує валюта в ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ та monobank

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 18 вересня, українські банки оновили курси долара та євро. Вартість валюти залежить від установи та операції: при купівлі банком валюти клієнт отримує гривні за одним курсом, а при купівлі доларів чи євро у банку платить за вищим. Різниця на 100 одиницях може становити десятки гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну та банків.

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Курс долара в банках 18 вересня

Середній курс долара в українських банках станом на 10:00 18 вересня становив 44,44 грн при купівлі та 44,96 грн при продажу. Офіційний курс НБУ цього дня — 44,6648 грн за долар.

У популярних банках готівковий курс був таким:

ПриватБанк — купівля 44,30 грн, продаж 44,90 грн;

Ощадбанк — купівля 44,55 грн, продаж 44,85 грн;

ПУМБ — купівля 44,50 грн, продаж 45,10 грн;

monobank — купівля 44,60 грн, продаж 45,00 грн.

Якщо потрібно купити 100 доларів, найдешевше серед цих пропозицій це обійдеться в Ощадбанку — 4 485 грн. У ПриватБанку за 100 доларів потрібно заплатити 4 490 грн, у monobank — 4 500 грн, а в ПУМБ — 4 510 грн.

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Таким чином, між найдешевшим і найдорожчим варіантом різниця становить 25 грн на кожних 100 доларів.

Якщо ж людина хоче продати банку 100 доларів, найбільше гривень запропонує monobank — 4 460 грн. В Ощадбанку можна отримати 4 455 грн, у ПУМБ — 4 450 грн, а в ПриватБанку — 4 430 грн. Різниця між найвищою та найнижчою пропозицією становить 30 грн на 100 доларах.

Скільки коштує євро

Середній банківський курс євро 18 вересня становив 51,10 грн при купівлі та 51,79 грн при продажу. Офіційний курс НБУ — 51,2372 грн за євро.

У банках готівковий курс євро встановили на таких рівнях:

ПриватБанк — купівля 50,80 грн, продаж 51,80 грн;

Ощадбанк — купівля 51,10 грн, продаж 51,80 грн;

ПУМБ — купівля 51,20 грн, продаж 51,90 грн;

monobank — купівля 51,10 грн, продаж 51,80 грн.

При купівлі 100 євро у ПриватБанку, Ощадбанку або monobank доведеться заплатити 5 180 грн. У ПУМБ така сама сума коштуватиме 5 190 грн.

Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією становить лише 10 грн на 100 євро.

Якщо продавати банку 100 євро, найбільше можна отримати в ПУМБ — 5 120 грн. В Ощадбанку та monobank за таку суму дадуть по 5 110 грн, а в ПриватБанку — 5 080 грн. Отже, різниця між найвищим і найнижчим курсом купівлі становить 40 грн на 100 євро.

Де різниця в курсі найбільша

При купівлі доларів найбільша різниця серед наведених банків становить 25 грн на 100 доларів. При продажу такої самої суми різниця сягає 30 грн.

Для євро розрив ще більший саме при продажу валюти: якщо віддати банку 100 євро, різниця між ПУМБ і ПриватБанком становить 40 грн.

При цьому курс може змінюватися протягом дня. Крім того, банки встановлюють окремі курси для готівки, карток та операцій у застосунках. Наприклад, Ощадбанк прямо зазначає, що курс у його відділеннях може відрізнятися залежно від міста та конкретного відділення.

Тому перед обміном значної суми варто перевірити актуальний курс саме для того способу операції, який планується використовувати.

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