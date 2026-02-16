Відео
Україна
Криптомільярдер Майкл Сейлор пояснив, як потрібно інвестувати в біткоїн

Криптомільярдер Майкл Сейлор пояснив, як потрібно інвестувати в біткоїн

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 15:22
Як інвестувати у біткоїн — криптомільярдер розкрив, скільки років треба тримати BTC
Монета із зображенням біткоїну. Фото: Новини.LIVE

Голова компанії Strategy, криптомільярдер Майкл Сейлор заявив, що біткоїн залишається "найпродуктивнішим активом", а тому волатильність для нього — нормальний стан, а не виняток. На думку мільйонера, це треба приймати як базову властивість активу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Foxbusiness.

Читайте також:

Волатильність біткоїну — "вбудована" функція 

Сейлор каже, що коливання не варто сприймати як збій чи "баг". Ринок рухається різко ще й тому, що біткоїном можна торгувати цілодобово — це підсилює амплітуду котирувань.

Його порада — не чекати спокійної динаміки, бо, за цією логікою, саме "продуктивність" і створює нервовий графік.

Горизонт інвестицій в біткоїн — 4–10 років

Сейлор радить заходити в біткоїн з довгим горизонтом — від 4 до 10 років та не нервувати через його падіння чи різке зростання.

Він також пояснив свою мотивацію через доступ до "захисних" активів. За його словами, понад шість мільярдів людей не можуть інвестувати в американську нерухомість, тому саме біткоїн для них — спосіб зберігати вартість у "максимально захищеній юрисдикції".

Також він підкреслив, що BTC, на його думку, вже виходить за межі суто спекулятивного інструменту. Сейлор порівняв біткоїн із великими територіальними придбаннями США — Аляскою, Техасом і Каліфорнією, заявив, що це актив стратегічного масштабу.

Він також вважає, що стратегічна конкуренція дедалі більше зміщується в цифровий простір, а наступний етап глобального лідерства пов’язаний зі штучним інтелектом і контролем над цифровими активами.

Україна — у топі країн за кількістю біткойн-резервів

У 2025 році Україна посіла четверту позицію у рейтингу за кількістю біткоїн-резервів. 

Першу позицію рейтингу займають Сполучені Штати з резервом у 326,5 тисячі біткоїнів. На другій сходинці Китай з показником у 190 тисяч біткоїнів, а третьою стала Велика Британія — понад 61 тисяча біткоїнів.

Україні, у якої 46,3 тисячі біткоїнів (4,6 млрд доларів), не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити до трійки найкращих.

Раніше ми писали, що президент США є одним із криптобагатіїв. Оцінювана вартість криптоактивів Дональда Трампа сягає 870 мільйонів доларів. Для купівлі криптовалюти глава Білого дому використовує Trump Media. 

Також ми розказували про кризу на крипторинку на початку 2026 року. Найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin несподівано для багатьох почала дешевшати, тому ми розбиралися, чи варто зараз інвестувати в біткоїн

активи доходи пасивний капітал біткоїн інвестиції
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
