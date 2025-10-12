Відео
Криптовалютні активи Трампа — скільки BTC має президент США

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 23:33
Дональд Трамп потрапив у список найбільших інвесторів в біткоїн у США – що відомо
Дональд Трамп. Фото: УНІАН

Біткоїн — це один із найбільш обговорюваних фінансових активів. За доволі короткий проміжок часу криптовалютою зацікавилися інвестори, компанії та навіть держави. Тож не дивно, що питання про те, хто володіє найбільшою у світі кількістю біткоїнів, хвилює багатьох. Так, нещодавно стало відомо, що одним із криптобагатіїв є чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Про це пише видання Forbes

Скільки біткоїнів у Трампа

Оцінювана вартість його криптоактивів сягає 870 мільйонів доларів. Для купівлі криптовалюти глава Білого дому  використовує Trump Media and Technology Group, котра керує платформою Truth Social.

Як зазначають журналісти, у світі є небагато бізнесменів, які накопичили більшу суму біткоїнів, ніж Трамп. Серед них близнюки Вінклвосс, Майкл Сейлор і Тім Дрейпер.

Цікаво, що ще у 2019 році Дональду Трампу не подобалася криптовалюта, однак все змінилося після того, як він повернувся до боротьби за крісло глави держави. Після цього Трамп:

  • продав NFT-картки;
  • запустив проєкт World Liberty Financial та мемкоїн
  • заробив 1 млрд доларів до свого капіталу. 

Під час другої каденції біткоїн подорожчав на 60% у період з листопада 2024 по травень 2025 року, а компанія Trump Media почала скуповувати криптовалюту, залучаючи кошти через конвертовані облігації та акції.

Зараз Trump Media володіє кількому мільярдами доларів у біткоїнах та має понад мільярд боргових зобов’язань. Попри це ринкова капіталізація компанії на сьогодні на 1,2 мільярда доларів менша, ніж до того, як відбувся перехід на BTC.

Та якщо біткоїн додаватиме у ціні й надалі, Дональд Трамп може примножити свої активи на сотні мільйонів або мільярди доларів.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, президент Дональд Трамп став причиною різкого обвалу цін на криптовалюту після того, як пообіцяв запровадити додаткові мита у розмірі 100% на товари з Китаю. Через заяву Трампа Bitcoin впав більш ніж на 12%.

Раніше ми писали, що Україна є одним із лідерів серед країн, які володіють криптовалютою. Станом на кінець 2026 року наша країна володіла 186 біткоїнами. Дізнавайтесь також, які зміни чекають на ринок криптовалют в Україні. 

Дональд Трамп інвестиції біткоін криптовалюта гроші
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
