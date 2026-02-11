Відео
Головна Фінанси "Криза" на крипторинку — чи варто зараз інвестувати в біткоїн

"Криза" на крипторинку — чи варто зараз інвестувати в біткоїн

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 19:57
Біткоїн знову дорожчає — яким може бути курс у 2026 році
Біткоїн і долари. Фото: УНІАН

Початок 2026 року вийшов доволі нестабільним для криптовалютного ринку. Так, найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin несподівано для багатьох почала дешевшати. У перші дні лютого здавалося, що ситуація почала біль-менш стабілізуватися: курс Bitcoin сягнув і закріпився на позначці у 70 000 доларів, однак покращення виявилося короткостроковим. 

Про це пише агентство Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Курс Bitcoin 

Як свідчать дані біржі Binance, станом на 11 лютого 2026 року, Bitcoin коштує 66 597, 34 долара. Попри зниження курсу, ринковий аналітик IG Australia Тоні Сікамор каже, що BTC вже невдовзі знову може коштувати понад 80 000 доларів.

"Є можливість, що Bitcoin відновиться до позначок у 73 000 — 75 000 доларів. Якщо курс буде вищим — це шлях для продовження відновлення до 81 000 доларів", — пояснив Сімакор.

Один із показників, який може свідчити про відновлення позицій біткоїна — це те, що біржі, які займаються інвестиціями у криптовалюту, з 6 лютого отримали понад 200 млн доларів від інвесторів. 

Як зауважив Джеф Андерсон, очільник STS Digital в Азії, якщо нестабільність на крипторинку знизиться зараз, то надалі курс BTC змінюватиметься частіше.

"Падіння нижче 70 000 доларів буде менш значним", — підкреслив аналітик. 

При цьому він додав, що очікується стійкий рух Bitcoin від 62 000 до 76 000 доларів.

Раніше ми писали, що Україна потрапила у топ-4 країн за кількістю біткойн-резервів у світі. Наша держава має 46,3 тисячі біткоїнів. Також розповідали, що президент США є одним із криптобагатіїв. Журналісти вже отримали інформацію про його криптоактиви.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
