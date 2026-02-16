Как инвестировать в биткоин — криптомиллиардер раскрыл, сколько лет надо держать BTC

Монета с изображением биткоина. Фото: Новости.LIVE

Глава компании Strategy, криптомиллиардер Майкл Сейлор заявил, что биткоин остается "самым продуктивным активом", а потому волатильность для него — нормальное состояние, а не исключение. По мнению миллионера, это надо принимать как базовое свойство актива.

Волатильность биткоина — "встроенная" функция

Сейлор говорит, что колебания не стоит воспринимать как сбой или "баг". Рынок движется резко еще и потому, что биткоином можно торговать круглосуточно — это усиливает амплитуду котировок.

Его совет — не ждать спокойной динамики, потому что, по этой логике, именно "производительность" и создает нервный график.

Горизонт инвестиций в биткоин — 4-10 лет

Сейлор советует заходить в биткоин с длинным горизонтом — от 4 до 10 лет и не нервничать из-за его падения или резкого роста.

Он также объяснил свою мотивацию из-за доступа к "защитным" активам. По его словам, более шести миллиардов людей не могут инвестировать в американскую недвижимость, поэтому именно биткоин для них — способ сохранять стоимость в "максимально защищенной юрисдикции".

Также он подчеркнул, что BTC, по его мнению, уже выходит за пределы чисто спекулятивного инструмента. Сейлор сравнил биткоин с крупными территориальными приобретениями США — Аляской, Техасом и Калифорнией, заявив, что это актив стратегического масштаба.

Он также считает, что стратегическая конкуренция все больше смещается в цифровое пространство, а следующий этап глобального лидерства связан с искусственным интеллектом и контролем над цифровыми активами.

Украина — в топе стран по количеству биткоин-резервов

В 2025 году Украина заняла четвертую позицию в рейтинге по количеству биткоин-резервов.

Первую позицию рейтинга занимают Соединенные Штаты с резервом в 326,5 тысячи биткоинов. На второй строчке Китай с показателем в 190 тысяч биткоинов, а третьей стала Великобритания — более 61 тысячи биткоинов.

Украине, у которой 46,3 тысячи биткоинов (4,6 млрд долларов), не хватило совсем немного, чтобы попасть в тройку лучших.

