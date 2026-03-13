Позбавлення статусу УБД — кому загрожує та які пільги при цьому втрачаються

Кого можуть позбавити статусу УБД. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні законодавством передбачені чіткі підстави для позбавлення ветеранів статусу учасника бойових дій. При цьому втрачаються усі пільги та соціальні переваги.

Чому ветерана можуть позбавити УБД

Підстави для призначення та позбавлення УБД визначає постанова Кабміну №203 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями".

Як і раніше, у березні анулювати статус УБД можуть особам:

які вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час виконання бойового (службового) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України — за наявності обвинувачувального вироку суду;

щодо яких виявили факт подання неправдивої інформації про участь у бойових діях;

які самостійно виявили бажання відмовитися від статусу УБД та подали відповідну заяву.

Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають комісії, які його надавали, або їх правонаступники.

Які пільги втрачаються після анулювання статусу УБД

Після позбавлення статусу учасника бойових дій людина більше не зможе користуватися низкою пільг і соціальних гарантій. Зокрема це:

безоплатне медичне обслуговування та забезпечення ліками;

знижки на житлово-комунальні послуги;

безоплатний проїзд у транспорті;

знижки на різноманітні послуги.

Крім того, особа втратить переваги під час працевлаштування, а також право на підвищений розмір пенсійного забезпечення. Разом із цим припиняється доступ до окремих видів соціальної підтримки, як от допомога у навчанні та інші програми для дітей УБД віком до 23 років.

Варто зазначити, що пільги призупиняються і для військовослужбовців, які під час дії воєнного стану самовільно залишили військову частину (СЗЧ) або вчинили дезертирство. Однак якщо такий військовий повертається до служби, всі передбачені для нього соціальні гарантії та пільги відновлюються.

