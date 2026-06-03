Кредити в Україні: чи звільняє втрата роботи від зобов’язань

Жінка біля ноутбука, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Через війну багато українців втратили роботу, а хтось взагалі був змушений переїхати за кордон. При цьому зобов'язання за кредитами нікуди не зникли.

Чи можуть банки відтермінувати сплату боргу або взагалі його "пробачити", розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Чи можна не платити кредит через втрату роботи

Суди одностайні у своїх рішеннях: безробіття або фінансова скрута не є підставами для автоматичного анулювання боргу.

Навіть якщо людина втратила засоби для існування через бойові дії, евакуацію чи закриття підприємства — борг залишиться.

Чи зроблять поблажку через форс-мажор

Часто боржники посилаються на форс-мажорні обставини, пов'язані з війною.

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Верховний Суд наголошує:

кредитний договір не припиняється через війну;

відсутність доходів не вважається форс-мажором;

складне матеріальне становище не звільняє від повернення кредиту;

боржник повинен довести, як саме війна зробила сплату кредиту неможливою.

Такі обставини не визнаються непереборною силою. Вони можуть допомогти уникнути санкцій за несплату, але не самого боргу.

Які пільги діють під час війни

Водночас для боржників все ж існують деякі послаблення.

Під час воєнного стану банки не мають права нараховувати:

штрафи;

пеню;

інші санкції за прострочення.

Крім того, штрафні нарахування після 24 лютого 2022 року підлягають списанню.

Коли війна може стати вагомим аргументом

Більше шансів довести вплив форс-мажору у тих, хто безпосередньо постраждав від бойових дій.

Наприклад, якщо:

житло або підприємство були зруйновані;

майно залишилося на тимчасово окупованій території;

людина втратила доступ до своїх активів через бойові дії.

У цих ситуаціях суд може врахувати індивідуальні обставини, але їх треба підтвердити документально. Зокрема, наказами про звільнення, документами про втрату роботи чи доходів, підтвердженням евакуації, актами про пошкодження або знищення майна, а також доказами втрати доступу до активів.

Що робити, якщо немає можливості платити

Не варто мовчки накопичувати борги та чекати судових позовів. Якщо ви доведете неможливість своєчасної оплати, банки можуть запропонувати:

реструктуризацію заборгованості;

кредитні канікули;

продовження строку кредитування;

повернення боргу на більш вигідних умовах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовці та члени їхніх родин мають право на кредитні пільги під час війни. Якщо банки продовжують нараховувати комісії, такі платежі можна оскаржити, особливо якщо вони не передбачені кредитним договором.

Також Новини.LIVE повідомляли про законопроєкт, який може обмежити штрафні санкції за прострочені кредити. Разом з тим пропонується скасувати повторні штрафи за один і той самий борг та заборонити банкам "накручувати" борги за рахунок відсотків і штрафів.